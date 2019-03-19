2019. március 19.,
kedd, József, Bánk napja

Elismerés

Hír TV

2019. március 19., kedd 21:07, frissítve: kedd 21:30

Nemzetközi fair play díjat kapott egy 14 éves magyar evezős. Gasztonyi Pétert győztesnek hirdették ki egy versenyen, de szólt, hogy csak második lett. A sportoló és Kamuti Jenő voltak a vendégeink.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV