Életvédelem

2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

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2019. február 5., kedd 22:08, frissítve: kedd 22:18

Az abortusz volt tavaly a vezető halálok a világban. A terhességmegszakítás csaknem 42 millió áldozatot követelt, miközben az Európai Parlament az abortuszhoz való jogot propagálja. Vendégünk volt Puskás Antal pálos szerzetes és Zaymus Eszter a CitizenGo kampányigazgatója.

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