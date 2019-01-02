2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Életmentő

Hír TV

2019. január 2., szerda 20:30, frissítve: szerda 21:38

Eddig 20 ember éltét mentette meg a Szív city alkalmazás. Az applikációt letöltők a bajba jutottak újraélesztését vállalják a mentők kiérkezésééig. Közben a mentőszolgálatnál újabb videóval próbálják elérni, hogy minél többen tanulják meg a szakszerű újraélesztést.

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