2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Elégedetlenek

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2018. december 17., hétfő 20:17, frissítve: hétfő 20:18

Keményen bírálta a kormány ellen tüntetőket a Parlament KDNP-s alelnöke, aki múlt hét szerdán csak a képviselői helyéről tudta levezetni az ülést. A botrányos napról és tüntetésekről is kérdezzük Latorcai Jánost.

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