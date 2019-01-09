2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

Egység

Hír TV

2019. január 9., szerda 21:00, frissítve: szerda 21:19

Eddig soha nem látott összefogásba kezdtek az ellenzéki pártok. A jobbik már nemcsak Gyurcsány Ferenccel, hanem - ahogy a frakcióvezető fogalmazott - az ördög anyjával is együttműködne. Mi lesz ennek az eredménye? Fricz Tamás politológus volt a vendégünk.

 

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV