2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Édes otthon

Hír TV

2018. december 11., kedd 21:13, frissítve: kedd 21:37

Visszavásárolhatják lakásaikat a Nemzeti Eszközkezelő program résztvevői. Az erről szól törvényt üdvözölte a szakma, ám a szakértők szerint az állami bérlakásprogram nélkül sokan bajba kerülhetnek. A stúdióban Balla Ákos ingatlanszakértő.

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