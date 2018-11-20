2018. november 20.,
kedd, Jolán napja

Édes otthon

Hír TV

2018. november 20., kedd 20:30

Kevés a lakás, nagy a kereslet, az árak továbbra is meredeken emelkedhetnek? Meddig tart a felfelé ívelés és mit hoz az 5%-os áfa megtartása az építőiparban? Balla Ákos ingatlanszakértőt kérdeztük.

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