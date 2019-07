Dr. Varga Judit: Új idők kezdődtek Európában

Ursula von der Leyen jelölésével kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy 7 gyermekes családanya, ahogy önnel kapcsolatban sem felejtik el mindig hangsúlyozni, hogy 3 fiúgyermek édesanyja, de ezen túl azért fontos a politikai előmenetel és a karrier is. Például nem eldöntött még, hogy az Európai Parlament július 15.-én vajon támogatja-e a német védelmi miniszterasszony jelölését, hogy látja az esélyeket? – kérdezte Földi-Kovács Andrea műsorvezető.

Menjünk sorban, most örüljünk annak, hogy volt egy ilyen nagy siker és ez a következő kihívás is feladat, hogy a parlamenten ez az úgynevezett alku átmenjen. Ugye most meg van a politikai megegyezés nyilván majd, ha már befejezett tényként üdvözölhetjük akkor örülhetünk annak is. Ha bármi turbulencia felmerül a rendszerben, azt kezelni fogjuk