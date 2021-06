Dr. Sófi Gyula: Egyre több gyermek küzd poszt-covidos tünetekkel

174 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 712-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 761 főre emelkedett. Már 5 millió 176 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 655 ezren a második dózist is megkapták. Aki ma regisztrál, már holnap megkaphatja az oltást - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília mindenkit arra kért: ne csak az első oltást vegye fel, ugyanis a védettség két oltást követően válik teljes körűvé. Már nem lehet online időpontot foglalni a koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinával történő oltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. Egyetlen vizsgált város szennyvízmintájában sem emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége, a minták többségében már alacsony koncentrációt mértek - közölte a koronavirus.gov.hu. A Magyar Honvédség a lehető legközelebb hozta az oltás lehetőségét a kistelepüléseken élőknek - mondta Juhász Tünde, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetője az Ásotthalomra érkező honvédségi oltóbusznál. A pedofil bűncselekmények visszaszorítását és a gyermekek fokozottabb védelmét várják az előterjesztők a büntető-törvénykönyv szigorításától - erről ír a Magyar Nemzet. A kormány azért dolgozik, hogy jövőre is folytatódjon az adócsökkentések politikája, ezért a benyújtott költségvetési törvényjavaslat számos adókönnyítéshez biztosít fedezetet – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. A kormány 9 milliárd forintot biztosít a 2022-2023-as Petőfi-emlékév támogatására. Ebből egyaránt 3 milliárd jut a bicentenáriumi programokra, a vidéki múzeumok támogatására, valamint az irodalmi emlékházak és emlékhelyek fejlesztésére. Elkezdődött az Észak-Közép-budai Centrumkórház felújítása, az Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítése - jelentette be Fürjes Balázs államtitkár a Facebook-oldalán megosztott videóban. A magyar agrárpolitika elkötelezett a hazai tejtermelés és a tejfeldolgozás fejlesztése iránt, ehhez az idén minden eddiginél több forrást biztosít – mondta Nagy István agrárminiszter a tej világnapja alkalmából. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Péterffy Tamást, az Interactive Brokers Group alapító-tulajdonosát. A 2006-os „Gyurcsány-terror” eseményeit bemutató országjáró vándorkiállítást rendez a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a Nemzeti Jogvédő szolgálat kezdeményezésére - jelentette be a CÖF-CÖKA szóvivője. A kormány - az Országgyűlés előzetes állásfoglalását követve - úgy döntött, hogy nem vesz részt az Európai Ügyészség létrehozásában és a megerősített együttműködésben sem - közölte az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Ha az Európai Bizottság valóban polgárközeli szeretne lenni, akkor meg kell hallania a nemzeti kisebbségek hangját is - hangsúlyozta Gál Kinga a Fidesz európai parlamenti képviselője. Magyarország kiáll barátja, és szövetségese, Izrael mellett - hangsúlyozta keddi jeruzsálemi találkozójukon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek. Öt magyar élelmiszeripari vállalat 42 milliárd forintnyi beruházás előkészítését folytatja Üzbegisztánban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az üzbég fővárosban, Taskent a közmédiának. Oroszország június 10-től újabb nyolc országgal, köztük Magyarországgal állítja helyre a még tavaly márciusban felfüggesztett rendszeres légiközlekedést, a kölcsönösség alapján - jelentették be az orosz fővárosban, Moszkvában. A világon 170,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Hitelesítette a koronavírus elleni második kínai vakcinát, a pekingi Sinovac Biotech gyógyszergyár által kifejlesztett védőoltást az Egészségügyi Világszervezet. Megkezdődött a koronavírus elleni beoltottságot tanúsító közös uniós igazolványok ellenőrzését biztosító rendszer alkalmazása - közölte az Európai Bizottság. A horvát állampolgárok már igényelhetik az uniós digitális Covid-igazolványt - közölte a Jutarnji List című horvát napilap. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint kétezer új beteget jegyeztek fel, a megelőző napinak a kétszeresét, az elhunytak száma megint meghaladta a 160-at. Szerbiában mától igényelhető az a háromezer dináros (majdnem kilencezer forint) támogatás, amelyet azok kaphatnak meg, akiket már beoltottak. Romániában további lazítások léptek életbe - egyebek mellett megnyithattak a szórakozóhelyek a beoltottak számára, és lehetővé vált a lakodalmak, keresztelők vagy más magánrendezvények megtartása. Visszavonulóban a koronavírus-járvány Csehországban. Míg áprilisban naponta átlagban 85 személy halt meg covidban, addig májusban ez a mutató 21-re, tehát a negyedére csökkent - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium statisztikájából. Ötvenmilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus által okozott betegségtől védő oltásokból Németországban. A brit egészségügyi minisztérium beszámolója szerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata az Egyesült Királyságban a koronavírus-járványnak. Svédország fokozatosan lazítani kezdi a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozásokat. Mától engedélyezik a nyolc főt meghaladó társasági összejöveteleket, illetve rendezvényeket. Izraelben megszüntetik a koronavírus- járvány miatt bevezetett korlátozásuk túlnyomó részét a folyamatosan javuló járványügyi adatok nyomán - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Nepálba 800 ezer dózis koronavírus elleni vakcina érkezett a szomszédos Kínából, ezzel új lendületet kaphat az oltási kampány a járvány által erősen sújtott országban. A japán kormány kiemelten fontos ügyként kezeli a saját vakcinafejlesztési programokat, s a jövőben felgyorsítaná az oltóanyagok engedélyeztetési eljárását is - jelentette be a szigetország miniszterelnöke. További amerikai szankciókat követelt Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette minszki rezsim ellen. Az egyiptomi kormány kibékülést szolgáló párbeszédre hívta a rivális Hamász és Fatah palesztin frakciók vezetőit a jövő hétre Kairóba - közölte az Extra News helyi, egyiptomi hírtelevízió. Legkevesebb nyolc ember - köztük négy katona - meghalt, további 13 megsebesült, miután felkelők egy csoportja katonai állásra támadt a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartomány székhelyén, Kvettában. Robbanószerekkel megrakott katonai jármű robbant fel az észak-afganisztáni Baglán tartomány egyik körzetében, négyen meghaltak, 28-an megsebesültek. VI. Mohamed marokkói király utasítást adott az Európai Unió tagországaiba illegálisan és felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorú migránsok hazatelepítésére - közölte a marokkói kormány. „Konkrét lépéseket” ígért Justin Trudeau kanadai miniszterelnök azután, hogy a múlt héten több mint 200 gyerek földi maradványait találták meg az észak-amerikai országban egy őslakosoknak létrehozott egykori bentlakásos iskola területén. Harmincötmillió forint értékben foglaltak le hamis márkajelzésű ruhákat és elektronikai termékeket két bolgár rendszámú teherautó ellenőrzésekor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A Miskolci Törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte nem jogerősen azt a vádlottat, aki 2018 karácsonyán egy miskolci társasházban megölte és kirabolta idős ismerősét. A HÉV-vel ütközött egy személyautó Budapest III. kerületében, az Aquincum megállónál kedd délután. Teljes egészében égett egy régi építésű családi ház Szigetszentmiklóson, a Boglya utcában; az oltás után a tűzoltók egy holttestet találtak az épületben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Több mint 3,2 milliárd forintból újítják fel a Szombathely és Kőszeg közötti vasútvonalat, a hamarosan megkezdődő kivitelezési munkálatok várhatóan 2022 első felében fejeződnek be - közölte Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a jövő hét pénteken kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott 26 fős keretéből. A Szudi Ádám, Pergel Szandra vegyes páros indulhat a nyári, tokiói olimpia asztalitenisz-versenyén. Női sportpisztolyban Sike Renáta 10. lett, és egyetlen körrel maradt le a tokiói kvótáról, míg Major Veronika bejutott a fináléba az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Jogerőre emelkedett a Magyar Kézilabda Szövetség büntetése, amellyel négy pontot levont a Siófok KC élvonalbeli női csapatától.