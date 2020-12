Dr. Györei Péter: Több sebből vérzik a brüsszeli buli szervezőjének nyilatkozata

Nem szavahihető az a fiatalember, aki a Hír TV brüsszeli tudósítójának is nyilatkozott, hiszen már két vagy három változatot is előadott a történtekről - mondta Dr. Györei Péter Velkovics Vilmos műsorvezetőnek Magyarország élőben című műsorunkban. Az uniós jogi szakértő arról is beszélt, hogy a belga rendőrség több ponton is jogellenesen járt el.

A parti szervezője újabb részleteket osztott meg a Hír TV tudósítójával. Egyre abszurdabb ez a forgatókönyv:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

a fiatalember hol azt állítja, hogy nem foglalkozik politikával majd rájön, hogy mégis ismer politikusokat, ráadásul lengyel jobboldaliakat. Majd ezt a nem létező bulit a rendőrök öt perc alatt megtalálják. még hozzá azok a brüsszeli rendőrök, akik előtte hat hónapig nem bukkantak Abdeslam nyomára Molenbeek-ben. Mennyire hihető ennek a tanúnak a szava

– tette fel a kérdést Dr. Györei Péternek Velkovics Vilmos műsorvezető.

Megbízhatatlan, az kétségtelen, hiszen már két-három változatot adott elő ez az állítólagos doktorandusz hallgató – válaszolta az uniós jogi szakértő, majd hozzátette, hogy

még ennél is súlyosabb hibákban szenved az a hivatalos belga verzió, ami szerint állampolgári bejelentésre történt rendőri rutinakcióról van szó. Ezért már önmagában is jogellenes, hogy 10-12 belga rendőr beront egy lakásba és nekiáll huzakodni 25 férfival. Ezzel csak növelték a járványveszélyt, nemhogy csökkentették. A helyes eljárás az lett volna, hogyha megállnak az ajtóban, és felszólítják a jelenlévőket, hogy hagyják el a helyiséget

- húzta alá Dr. Györei Péter.

Állítólag felvételeket is készítettek

– mondta el a műsorvezető.

Erre Dr. Györei Péter megjegyezte, hogy a belga rendőrségnek is van egy általános felhatalmazása arra, hogy veszélyhelyzet esetén bírói engedély nélkül behatoljon. De ugyanúgy alá vannak vetve az arányosság és az ésszerűség törvényi követelményeinek – hangzott el.

De az intézkedés során sem az arányosság, sem az ésszerűség nem működött. A cél egyértelműen az volt, hogy minél hamarabb behatoljanak a lakásba és felvételeket készítsenek, pedig elegendő lett volna az írott rendőri jelentés és a 10-12 rendőr tanúskodása

– mutatott rá az uniós jogi szakértő.

A beszélgetés során az is szóba került, hogy a parti szervezőjét a saját családja is notórius hazudozónak tartja és Lengyelországban több elfogató parancs is érvényben van ellene.

Dr. Györei Péter a belga rendőrség sajátos jogalkalmazásáról azt is elmondta, hogy miután Szájer Józsefnél kábítószert találtak, kötelességük lett volna házkutatást tartani, és átvizsgálni a többi jelenlévő holmiját is. Azonban ez elmaradt, ez pedig ugyancsak jogsértés. S ez is azt bizonyítja, hogy

az akció célja az volt, hogy kompromittálják a magyar EP-képviselőt

- szögezte le a jogi szakértő.

Teljes beszélgetés:

Kapcsolódó tartalom:

Házkutatási parancs nélkül törtek be a brüsszeli lakásba péntek este a rendőrök

Hír TV