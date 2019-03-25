2019. március 25.,
hétfő, Irén, Irisz napja

Döntés

Hír TV

2019. március 25., hétfő 21:00

Egységes európai intézkedéseket vár a magyar kormány migráció és a határvédelem ügyében, hogy ne történjenek visszafordíthatatlan folyamatok. Mi a tét? Megkérdeztük Pócza István elemzőt. 

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