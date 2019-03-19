2019. március 19.,
kedd, József, Bánk napja

Döntés

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2019. március 19., kedd 21:02, frissítve: kedd 21:14

Még mindig csak találgatni lehet, mi lesz a sorsa a Fidesznek a Néppárton belül. Holnap szavaznak, kizárják-e Fideszt. A stúdióban Deák Dániel politológus elemezte a helyzetet.

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