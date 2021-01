Dömötör Csaba: Politikai felelőtlenség Hiesz György tette

459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 360 877-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 113 főre emelkedett. Kizárólag a tömeges oltásokkal lehet enyhíteni a korlátozásokon - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása, de folytatódik az idősotthonokban élők oltása. Az állatokon elvégzett tesztek alapján úgy tűnik, hogy a koronavírus elleni magyar fejlesztésű készítmény megakadályozza a súlyos megbetegedést - mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja a Kossuth rádióban. Jogosulatlanul juthatott hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz Hiesz György Gyöngyös baloldali polgármestere, aki ezt elismerte, de nem hajlandó lemondani. Belső vizsgálat indult a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, miután kiderült, hogy a város baloldali polgármestere, Hiesz György, soron kívül kapott koronavírus elleni védőoltást. Hiesz György az első olyan politikus, aki tudatosan és súlyosan megsértette az oltásra vonatkozó szabályokat - nyilatkozta a Hír TV-nek Horváth László, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Politikai felelőtlenség Hiesz György tette - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba hangsúlyozta: bármely politikusra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akár baloldaliak, akár jobboldaliak. Az elvtelenség lett a habarcsa az ellenzéki együttműködésnek - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója. A koronavírus-járvány kezelését célzó, az ellenzéki pártok szerint elégtelen kormányzati intézkedések megvitatása miatt az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte az öt ellenzéki parlamenti frakció és a parlamenten kívüli Momentum. Kormányzati Tájékoztatási Központ: A baloldal politikai akciókkal, kamuvideókkal, a védekezés akadályozásával és a védőoltás elleni kampánnyal van elfoglalva, a kormány pedig a járvány elleni egészségügyi, gazdasági védekezéssel és a vakcinabeszerzéssel. A minimálbér február 1-jei emelkedésének köszönhetően nő a gyermekgondozási díj, a diplomás GYED, a gyermekek otthongondozási díja és az első sikeres nyelvvizsga megszerzéséhez nyújtott állami támogatás összege - hangsúlyozta Novák Katalin. A magyar családpolitika pozitív hatást gyakorol a demográfiai folyamatokra, a gyermekvállalás támogatásának eredményeként emelkedett a termékenység az elmúlt tíz évben - állapította meg az Állami Számvevőszék. A kormány jó döntést hozott, amikor 9 hónapra és automatikusan minden hitelre meghirdette a hiteltörlesztési moratóriumot – mondta Tállai András, a PM parlamenti államtitkára a Világgazdaságnak. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Összesen 12 milliárd forint értékben hajt végre három beruházást Magyarországon két nagy amerikai autóipari vállalat, a fejlesztésekhez a kormány 4,4 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást biztosít - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 4 milliárd forintot biztosított kerékpárutak építésének előkészítésére, tervezésére - mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a kerékpározás évéhez kapcsolódó online tájékoztatón. Az Igazságügyi Minisztérium tavasszal törvényjavaslatot terjeszt az Országgyűlés elé a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásáról - tudatta Varga Judit igazságügyi miniszter a közösségi oldalán. Magyarország intézkedéseket sürgetett a sertéságazat helyzetének javítására az Európai Unió mezőgazdasági és halászati minisztereinek videokonferenciáján. A világ számára jelenleg a koronavírus-járvány jelenti a fő kihívást, de nem szabad megfeledkezni a biztonsággal kapcsolatos kihívásokról sem - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Békeépítési Alapjának online konferenciáján. Megérkezett Beregszászba a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével az a Budapestről indított, 50 lélegeztetőgépet tartalmazó szállítmány, amellyel a magyar kormány segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Angela Merkel német kancellár szerint tisztázni kell az egymás ügyeibe való beavatkozás fogalmát a nemzetközi kapcsolatokban, különös tekintettel az eltérő társadalmi rendszerű országok közötti viszonyra. A koronavírus-járvány miatt várhatóan idén többen próbálnak majd meg menedékkérőként Európába jutni - közölte a bécsi székhelyű Nemzetközi Migrációpolitikai Fejlesztő Központ vezetője, Michael Spindelegger. A világon 99,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Engedélyhez kell kötni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagok exportját az Európai Unióból a német szövetségi egészségügyi miniszter szerint. Jens Spahn a ZDF országos köztelevízióban elmondta: az engedélyeztetéssel biztosítani lehet, hogy „tudjuk, mit gyártanak Európában, mi hagyja el Európát, hova szállítják, és megvalósul-e a méltányos elosztás”. Ukrajnában egy nap alatt ismét háromezernél kevesebb fertőzöttet jegyeztek fel, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 22 ezret. A szerb kormány megszüntette a lehetőséget, hogy bárki soron kívül beadathassa magának a kínai Sinopharm cég koronavírus elleni oltását, miután az utóbbi napokban többórás várakozás alakult ki a szerbiai oltópontokon. A német szövetségi kormány szerint csak 65 éven aluliak beoltására engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség az új típusú koronavírus ellen az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár együttműködésével kifejlesztett vakcinát. Svédország nem fizet a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagáért addig, amíg nem tisztázódik, hogy egy fiola pontosan hány adag vakcinát tartalmaz - jelentette a Dagens Nyheter svéd lap. Több mint 180 embert őrizetbe vettek Hollandiában a koronavírus terjedése ellen bevezetett kijárási tilalom miatti, zavargásokba torkolló tiltakozások résztvevői közül. Meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában. A koronavírus-járvány okozta helyzet miatt Új-Zéland az év legnagyobb részében továbbra is zárva tartja határait - jelentette be a miniszterelnök, aki mások mellett a nemzetközi oltási kampány körüli bizonytalansággal indokolta a döntést. Giuseppe Conte olasz kormányfő benyújtotta lemondását, amelyet az államfő el is fogadott. Ennek nyomán Sergio Mattarella konzultációt indít a parlamenti pártokkal - közölte az elnöki palota. Fehér Ház: Aggodalmát fejezte ki Joe Biden amerikai elnök Oroszország bizonyos tevékenységei, így a többi között Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vétele miatt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott első telefonbeszélgetése során. Áttörték a rendőrség úttorlaszait Újdelhinél a főváros mellett hónapok óta tiltakozó farmerek, nem sokkal a nemzeti ünnep alkalmából Újdelhiben tartandó katonai parádé előtt. A rendőrség az oszlatáshoz könnygázt is bevetett. Irán visszatér a nukleáris programjáról megkötött nemzetközi megállapodás tiszteletben tartásához, ha az Egyesült Államok megszünteti a szankciós nyomást, amelyek akadályozzák a nemzetközi együttműködésben - jelentette ki az iráni külügyminiszter. Többen megsérültek egy késes támadásban Frankfurtban. Sajtójelentések szerint 3 ember állapota súlyos. A rendőrség lezárta a helyszínt. A Frankfurter Allgemeine Zeitung úgy értesült, hogy a támadót letartóztatták. Egy szudáni nő mobiltelefonján gyermekpornográf felvételeket, budapesti lakásán több millió forint értékű kábítószert találtak - tette közzé a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Összehangolt kibertámadás-sorozat ért több magyar kormányzati portált az elmúlt napokban, fennakadást okozva egyes honlapok működésében - közölte a kormany.hu A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hétfőn 153-szor intézkedtek a rendőrök – mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A fogyasztóvédelem 2020-ban összesen csaknem 26 millió darab védőeszközt ellenőrzött, ezek közül több mint négymillió vámkezelését tiltotta meg a hiányos dokumentáció miatt. Doctor honoris causa kitüntető címet adományoz a Szegedi Tudományegyetem Karikó Katalinnak, a Covid-19 pandémia elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó vakcina egyik kifejlesztőjének. Férfi kosárlabda Európa Kupa: Szaloniki (görög) - Egis Körmend 94:76; Ostrów Wielkopolski (lengyel) - Szolnoki Olajbányász 90:80 Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Alba Fehérvár 95:84 A Nemzetközi Vívó Szövetség döntése értelmében Budapesten rendezik meg a kardozók olimpiai kvalifikációs világkupaversenyét március 10. és 14. között. Az ökölvívók csapat-világkupáját ez év helyett csak 2022-ben rendezik meg Moszkvában.