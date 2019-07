Dömötör Csaba: A magyar érdekek képviseletére jó esély van

A magyar kormány legfontosabb célkitűzése, hogy olyan személy álljon az Európai bizottság élén, aki alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti konszenzust megteremtse - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy ezt a célt sikerült elérni, a kormány megelőlegezett bizalommal van Európai új vezetői irányában. Folytatódik az európai parlamenti munka a migráció megállítása érdekében a magyar emberek akaratának megfelelően - közölte a Fidesz-KDNP delegációja. A fideszes Járóka Líviát és Dobrev Klárát, a DK képviselőjét is alelnökévé választotta az Európai Parlament. A főpolgármester-jelölti előválasztáson nem a budapestiek által legkedveltebb ellenzéki jelölt, Kálmán Olga győzött - állapította meg a Századvég Alapítvány júniusi közvélemény-kutatása alapján. A felmérés szerint a budapestiek 68 százaléka úgy véli, Tarlós István fog győzni októberben a főpolgármester-választáson, a fővárosi választók egyik ellenzéki jelöltet sem tartják igazán esélyesnek Tarlós István legyőzésére. Új mozgalom létrehozását tervezi Szanyi Tibor, aki párttagságának felfüggesztését vitatva továbbra is az MSZP alelnökének tartja magát. Továbbra is jelentős az érdeklődés a családvédelmi akcióterv iránt, egyre többen igénylik a babaváró támogatást és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását - mondta Novák Katalin államtitkár. A kormány illetékmentessé tette a babaváró támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának igénylését, mert nem szeretné, ha az ügyintézés bonyolult lenne, vagy sok járulékos költséggel járna - közölte Novák Katalin államtitkár. Többnyire zökkenőmentesen és soron kívül intézik az állami hivatalok a hétfőn életbe lépett családvédelmi akciótervvel kapcsolatos feladatokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A nemzetpolitikai táborokban is kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek és a fiatal családosok - közölte Potápi Árpád János államtitkár. Élénk ingatlankeresletet hoz a csokos hitel kiterjesztése a használt lakásokra és a babaváró támogatás - írta a Magyar Nemzet. Jövőre minden eddiginél több forrást, 82 milliárd forintot fordít a kormány szociális gyermekétkeztetésre - közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A munkavédelmi tudatosság fokozása érdekében két éves, országos tájékoztató kampányt indít a Pénzügyminisztérium az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével közösen - közölte Bodó Sándor államtitkár. Az olasz kormány elmúlt három hónapokban foganatosított intézkedései révén nagyságrendekkel csökkent a tengeren érkező illegális bevándorlók száma - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A magyar-ukrán kapcsolatok normalizálása nem csak a két ország, hanem a kárpátaljai magyaroknak is érdeke - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Torontóban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ukrán oktatási és nyelvhasználati törvény korábban megszerzett jogokat vett el a magyar közösségtől, ez pedig ellentétes a nemzetközi joggal. Az olasz szociáldemokrata David-Maria Sassolit választotta elnökévé az Európai Parlament. Szabadlábra helyezte Carola Rachetét, a Sea-Watch 3 kapitányát az illetékes olasz bíró - Matteo Salvini olasz belügyminiszter a német aktivista kiutasítását rendelte el. Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződés hatályának felfüggesztéséről rendelkező törvényt. Irán a szükséges mértékben növeli az urándúsítás szintjét a 2015-ben megkötött atomalkuban megszabott 3,67 százalék fölött július 7. után - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Mélységes aggodalmát fejezte ki az Európai Unió amiatt, hogy Irán alacsonyan dúsított uránkészlete meghaladta a 2015-ös többhatalmi atomalkuban megszabott felső határt. Támogatást ígért Ukrajnának az orosz fenyegetésekkel szemben Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Torontóban, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Törökország nem hagyja, hogy bárki viszályt szítson közte és Kína között - idézte a China Daily kínai pártlap Recep Tayyip Erdogan török elnököt. Törökországban őrizetbe vettek két orosz állampolgárságú nőt, aki feltehetően az Iszlám Állam dzsihadista szervezet tagja - közölte az Anadolu hírügynökség. Mintegy 190 holttestet rejtő tömegsírt találtak az észak-szíriai Rakka mellett - a város egykor az Iszlám Állam terrorszervezet fellegvára volt a polgárháború dúlta országban. Felrobbantotta magát egy terrorizmussal gyanúsított 23 éves férfi Tuniszban, hogy elkerülje elfogását - közölték a hatóságok. Légicsapás ért egy főleg afrikai migránsokat fogva tartó menekültközpontot a Líbiai főváros, Tripoli egyik külvárosában - 44 halott, 130 sebesült. Elítélte a líbiai főváros külterületén lévő menekültbefogadó központ elleni légicsapást Haszán Szalame, az ENSZ líbiai különmegbízottja, aki szerint a támadás kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát. Az ország fontos csomópontjainál megbénították Izrael közlekedését etióp származású tüntetők, akik egy társuk lelövése miatt tiltakoztak - közölte az izraeli tizenhármas tévécsatorna. Kitoloncolják Mexikóból azokat a migránsokat, akik az Egyesült Államokba akartak letelepedni, de az amerikai hatóságok ezt megtiltották - a menedékkérőket buszokkal szállítják a guatemalai határhoz. Kitört az olaszországi Stromboli vulkán, amely tüzes rögöket lövellt a magasba – egy ember életét vesztette, a szigeten tartózkodó turistákat evakuálják. 98 éves korában elhunyt Tabányi Mihály harmonikaművész és dzsesszzenész, Budapest díszpolgára. A rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint két hét alatt két pénzintézetet rabolt ki - közölte a rendőrség. Négy autó kigyulladt, egy pedig a keletkezett hő hatására megrongálódott egy szombathelyi parkolóban. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe erdőtűz fokozott kockázata miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - közölte a Nébih. Szombattól a Margit körút Széna tér és Török utca közötti szakaszán is elkezdik a 4-es és a 6-os villamosvonal nyári felújítását - közölte a BKK. Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója bejutott a második fordulóba a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében. Fucsovics Márton és a litván Ricardas Berankis duója az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokság férfi páros versenyétől. A magyar női vízilabda-válogatott második mérkőzésén 22:5-ös győzelmet aratott a csehek felett a nápolyi nyári Universiadén. A magyar női kosárlabda-válogatott 56:54-re kikapott a cseh csapattól a nyári Universiadén. Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet szerzett 400 méter vegyesen a junior úszók kazanyi Európa-bajnokságának nyitónapján. Fennakadt a doppingvizsgálaton Takács Tamara, világ- és Európa-bajnok kajakos.