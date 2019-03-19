2019. március 19.,
kedd, József, Bánk napja

Diskurzus

Hír TV

2019. március 19., kedd 21:05, frissítve: kedd 21:30

Húsz ország több mint ötven előadója fejti ki álláspontját a migrációval kapcsolatban a hétvégén Budapesten. Vendégünk Szalai Zoltán a konferencia szervezője volt.

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