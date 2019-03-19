KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS 36 ELLENZÉKI POLITIKUS BÜNTETÉSÉT A TAVALY DECEMBERBEN, A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGSZAVAZÁSÁN TÖRTÉNTEK MIATT.
MAGYAR ÉS LENGYEL VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL TÁRGYALT BENKÕ TIBOR MAGYAR ÉS MARIUSZ BLASZCZAK LENGYEL VÉDELMI MINISZTER.
NOVÁK KATALIN: TOVÁBBLÉPÜNK A CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG FELÉ VEZETÕ ÚTON.
AZ LMP SZERINT KÉT EURÓPAI BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN ÚJRA KELLENE VIZSGÁLNI MINDEN DEVIZAHITELES TARTOZÁSÁT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MAGYAR KÜLGAZDASÁGI KÉPVISELETET NYITOTT KEDDEN JERUZSÁLEMBEN.
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NAGY ISTVÁN: KÖZÉP-EURÓPA LEGKORSZERÛBB KERTÉSZETI KÖZPONTJA ÉPÜL HEGYESHALOM ÉS BEZENYE HATÁRÁBAN - JELENTETTE BE AZ AGRÁRMINISZTER KEDDEN.
TÖBB BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ POLITIKAI PÁRT SZORGALMAZZA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL- ORIGO.
ORBÁN VIKTOR VEZETI A NAGYOBBIK KORMÁNYPÁRT KÜLDÖTTSÉGÉT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT SZERDAI KÖZGYÛLÉSÉRE, AMIN A FIDESZ SORSÁRÓL DÖNTENEK.
MENCZER TAMÁS ÁLLAMTITKÁR: BRÜSSZEL EGY TITKOS DOKUMENTUMBAN AKARJA MEGSZERVEZNI A MIGRÁCIÓT, ÉS KÖTELEZÕVÉ TENNI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT M1.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KISZIVÁRGOTT DOKUMENTUM SZERINT JOGI CSÛRÉS-CSAVARÁSSAL KELL KÖTELEZÕVÉ TENNI A BEVÁNDORLÁST MINDEN UNIÓS ÁLLAM SZÁMÁRA.
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GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL.
VARGA MIHÁLY: A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSÉRE 5 MRD FT-BÓL ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM.
NÉBIH: SAJÁT FOGYASZTÁSRA NAPONTA LEGFELJEBB KÉT KILOGRAMM MEDVEHAGYMÁT SZABAD GYÛJTENI.
TEK: AZ ÚJ-ZÉLANDI MERÉNYLÕ TAVALY NOVEMBERBEN NÉHÁNY ÓRÁT TARTÓZKODOTT BUDAPESTEN, ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZETT, MAJD AUSZTRIÁBA MENT TOVÁBB.
HARMADSZOR SZAVAZ A BRIT PARLAMENT ALSÓHÁZA A BREXITTERVEZETRÕL.
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AMENNYIBEN ELFOGADJÁK A HATÁROZATOT, TEHERESA MAY HÁROM HÓNAPOS KILÉPÉSI HALASZTÁST KÉR AZ EURÓPAI TANÁCSTÓL.
EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: EGYRE TÖBB KIBERBIZTONSÁGI FELADATA LESZ AZ EURÓPAI UNIÓNAK.
ISMÉT MEGBÜNTETTÉK SEPSISZENTGYÖRGY ÉS SZÉKELYUDVARHELY POLGÁRMESTERÉT A MÁRCIUS 15-I MAGYAR ZÁSZLÓK MIATT A SZÉKELYFÖLDI PREFEKTUSOK.
JOGERÕS ÍTÉLET: MOLINÓN SEM LEHETNEK JELEN A MAGYAR ÉS A SZÉKELY JELKÉPEK A CSÍKSZEREDAI VÁROSHÁZÁN.
ELFOGTÁK AZT A 37 ÉVES TÖRÖK FÉRFIT, AKIT A HOLLANDIAI UTRECHT VÁROSÁBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉSSEL GYANÚSÍTANAK.
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HOLLAND RENDÕRSÉG: KOMOLY JELEK UTALNAK ARRA, HOGY TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT UTRECHTBEN.
A PAPI PEDOFÍLIA ELTUSSOLÁSÁVAL ELÍTÉLT PHILIPPE BARBARIN BÍBOROS KÖZÖLTE, HOGY A PÁPA NEM FOGADTA EL LEMONDÁSÁT.
FERENC PÁPA ELISMERTE HÉT ROMÁN GÖRÖG-KATOLIKUS PÜSPÖK VÉRTANÚSÁGÁT - KÖZÖLTE A VATIKÁN.
ANGELA MERKEL: HELYBEN KELL SEGÍTENI A MENEKÜLTEKNEK, EZ 2015 TANULSÁGA.
DONALD TRUMP LEHETSÉGES NATO-TAGORSZÁGKÉNT EMLÍTETTE BRAZÍLIÁT.
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BOSSZÚT ESKÜDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM AZ ÚJ-ZÉLANDI CHRISTCHURCHBEN KÉT MECSETBEN ELKÖVETETT, 50 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ PÉNTEKI TÖMEGGYILKOSSÁGÉRT.
A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK.
BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT NURSZULTAN NAZARBAJEV KAZAH ELNÖK, AKI 1990 ÓTA VEZETTE A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOT - KÖZÖLTÉK KEDDEN OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK.
PUTYIN BESZÉLT NAZARBEJEV KAZAH ELNÖKKEL A LEMONDÁSA ELÕTT.
A ROMÁN ÁLLAMFÕ NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT IS TERVEZI MÁJUS 26-ÁRA, AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS NAPJÁRA.
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JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ MEGBÍZOTTJAI ELLENÕRZÉSÜK ALÁ VONTÁK AZ ORSZÁG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI KÉPVISELETEINEK HÁROM ÉPÜLETÉT.
A NEW YORK-I ÉS KÉT WASHINGTONI ÉPÜLETET AZÉRT FOGLALTÁK EL, HOGY MEGÕRIZZÉK A VENEZUELAIAK VAGYONÁT KÖZÖLTE GUAIDÓ KÉPVISELÕJE.
A FACEBOOK BEJELENTETTE, HOGY SZABÁLYOZZA A KISEBBSÉGEKET ÉS A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVÕKET CÉLZÓ HIRDETÉSEKET.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KOCSI ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR A 10-ES FÕÚTON DOROG ÉS TOKODALTÁRÓ KÖZÖTT, A MOTOROS MEGHALT, AZ UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK.
EGY KOCSI A BELSÕ SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN BICSKÉNÉL, A SOFÕR SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT, A BELSÕ SÁVOT LEZÁRTÁK.
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FELHAJTOTT AZ ÚTPADKÁRA EGY KISBUSZ, MAJD AZ OLDALÁRA BORULT MÁTRAVEREBÉLYBEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT.
FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.
TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK.
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