Diplomamentés

2018. AUGUSZTUS 27., HÉTFÕ KEDDEN TÉR VISSZA SZABADSÁGÁRÓL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÖZÖLTE HAVASI BERTALAN. A MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODÁT VEZETÕ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR MEGERÕSÍTETTE: ORBÁN VIKTOR SZEPTEMBER 18-ÁN TÁRGYAL VLAGYIMIR PUTYINNAL. EMMI: EGYRE TÖBB A PROBLÉMÁS GYEREK, EZÉRT SZOCIÁLIS SEGÍTÕK DOLGOZHATNAK SZEPTEMBERTÕL AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN. A HÉTEN VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS. CSÕDKÖZELBE KERÜLT AZ MSZP, A PÁRT ELADNÁ INGATLANJAIT, MERT A VÁLASZTÁSRA FELVETT HITELEKET SEM TUDJA KIFIZETNI PESTISRACOK.HU. 50 MILLIÓS ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBRA HELYEZNÉ CZEGLÉDY CSABÁT A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG; A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG FELLEBBEZ A DÖNTÉS ELLEN. CZEGLÉDY ELLEN BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI CSALÁS BÛNTETTE MIATT FOLYIK ELJÁRÁS. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ZSÁKUTCÁK AZOK AZ ELKÉPZELÉSEK, AMELYEK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK GYENGÍTÉSÉT CÉLOZZÁK KOSSUTH RÁDIÓ. SZIJJÁRTÓ: DÉLI HATÁRAINKNÁL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZÁRAZFÖLDÖN MEGÁLLÍTHATÓ; EZT KELL TENNI A FÖLDKÖZI-TENGEREN IS. SZEPTEMBER 1-JÉTÕL INDUL A DIGITÁLIS JÓLÉT HITELPROGRAM KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK. MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZIK A SZEPTEMBERI CSALÁDI PÓTLÉK, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁS ÉS A GYET A JOGOSULTAK BANKSZÁMLÁJÁRA. RÉTVÁRI BENCE: ZAJLIK A KISMAMA-SZÖVETKEZETEK JOGSZABÁLYI FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA, FÉRFIAK IS BELÉPHETNEK. SZEPTEMBER 3-TÓL LEHET JELENTKEZNI A MÁSODIK DIPLOMAMENTÕ PROGRAMRA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FEJENKÉNT LEGFELJEBB 300 EZER FORINT. NÕTT A CSOK-KIHELYEZÉS A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN, A BANKOK 20 MRD FT TÁMOGATÁST JUTTATTAK EL ÜGYFELEIKHEZ KÖZÖLTÉK A PÉNZINTÉZETEK. 2 MILLIÓ EURÓS MAGYAR KORMÁNYZATI ADOMÁNYBÓL ÚJULT MEG EGY IRAKI TELEPÜLÉS, AMELYET AZ ISZLÁM ÁLLAM TAROLT LE MAGYAR IDÕK. 25 MILLIÁRD FORINTBÓL MEGKEZDÕDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA 43 KM-ES SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA, MAJD 2021-TÕL HÁROM SÁVOSSÁ BÕVÍTIK. FICSAK: TÖBB TÍZEZER FORINTOT SPÓROLNAK AZ IDEI TANÉVKEZDÉSKOR A CSALÁDOK M1. ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A HIDEGFRONT ÉS A CSAPADÉKOS IDÕ MIATT A PARLAGFÛ POLLENKONCENTRÁCIÓJA CSÖKKENT. SZIGORÍT A POGGYÁSZSZABÁLYOKON A WIZZAIR: EXTRA DÍJAT KELL FIZETNI A „KABINBÕRÖND” MÉRETÛ KÉZIPOGGYÁSZOKÉRT. ORBÁN VIKTOR KEDDEN MILÁNÓBA UTAZIK, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTAT EGYEZTETÉST MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALAPJÁN A SZERB LAKOSSÁG 55 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA AZ ORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSÁT. EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG PROGRAMOT KÉSZÍT ELÕ AZ EURÓPAI VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉRE, MELY NEM ÉPÜLHET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA. ENSZ: A MIANMARI HADSEREG A NÉPIRTÁS SZÁNDÉKÁVAL GYILKOLT HALOMRA ÉS ERÕSZAKOLT MEG KISEBBSÉGI ROHINGJÁKAT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK MOLDOVA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY KORRUPCIÓJA ELLEN. MEGÖLT KÉT EMBERT, MAJD ÖNGYILKOS LETT EGY 24 ÉVES FÉRFI EGY FLORIDAI E-SPORT VERSENYEN, MERT ELVESZTETTE A JÁTÉKOT. ÚJ KERESKEDELMI EGYEZMÉNY LÉP ÉLETBE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS MEXIKÓ KÖZÖTT. ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓK LÉPTEK ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN A BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖK, SZERGEJ SZKRIPAL MEGMÉRGEZÉSE MIATT. HÉT ÉV BÖRTÖNT KAPOTT IRÁNBAN EGY DIÁKLÁNY, AMIÉRT RÉSZT VETT A TEHERÁNI EGYETEMISTA TÜNTETÉSEKEN. A LÍBIAI KORMÁNYT TÁMOGATÓ RIVÁLIS CSOPORTOK CSAPTAK ÖSSZE TRIPOLIBAN, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSEBESÜLTEK. TIZENNÉGY ELLENZÉKI AKTIVISTÁT ENGEDETT SZABADON A KAMBODZSAI KORMÁNY, MELYRE AZ ÚJRAVÁLASZTOTT MINISZTERELNÖK GYÕZELME UTÁN TETT ÍGÉRETET. PÓTKERÉK CSAPÓDOTT EGY TEHERAUTÓ UTASTERÉBE AZ M1-ESEN BÁBOLNÁNÁL, A BALESETBEN EGY 19 ÉVES NÕ MEGHALT. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A SZEMÉLYVONAT BUDAPESTEN, A RÁKÓCZI HÍD BUDAI OLDALÁN. MEGHALT EGY MOTORKERÉKPÁROS, MIUTÁN SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS SZAKADÉKBA ZUHANT A SOMOGY MEGYEI BÁLVÁNYOSNÁL. AUTÓSZÁLLÍTÓ TRÉLERBE ROHANT EGY KISTEHERAUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI DROG HATÁSA ALATT 50 AUTÓT RONGÁLT MEG A VI. KERÜLETBEN, TAVALY JANUÁRBAN.