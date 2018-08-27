2018. augusztus 27.,
hétfő, Gáspár napja

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Diplomamentés

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2018. augusztus 27., hétfő 21:40

Akár 300 ezer forintot is kaphatnak azok, akik most akarják megszerezni a diplomához szükséges nyelvvizsgát. Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke volt a vendégünk.

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