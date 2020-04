Dézsi Csaba András: A jelenlegi helyzethez kell alkalmazkodnunk

623-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős, krónikus beteg és 43 főre emelkedett a gyógyultak száma. A tömeges megbetegedés nehezen elkerülhető Magyarországon, de még jelenleg is a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Járványügyi alapot állít fel a kormány, minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintnyi pluszjuttatást kap - jelentette be a kormányfő a közrádióban. Orbán Viktor: készült egy katonai vezénylési akcióterv arra, hogyan kell átcsoportosítani a kórházi erőket, ha tömegessé válik a fertőzés. A kormány kedden mutatja be gazdaságélénkítési tervét, amely a munkahelyek megőrzéséről és újak teremtéséről szól. Orbán Viktor miniszterelnök szerdára tervezi, hogy döntést hoznak a múlt héten bevezetett kijárási korlátozások jövőjét illetően. A hazai gyógyszergyártásról egyeztetett a koronavírus-kutatócsoportok vezetőivel Orbán Viktor miniszterelnök. A videokonferencián a munkacsoportok vezetői ismertették kutatásaik eddigi eredményeit, valamint tájékoztatást adtak a közeljövőben várható lépésekről. A Wizz Air hat gépe nemrég landolt Pekingben, és szombaton több mint négymillió maszkot, valamint több százezer védőruhát szállít Budapestre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookon. Pénteken 31 kórházba szállítanak ki egyéni védőeszközöket, és a rendőrök is megkapják az ilyen felszereléseiket - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A szociális ágazatban dolgozóknak is meg kell kapniuk az 500 ezer forintos pluszjuttatást az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan - követelte Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese az MSZP Facebook-oldalán. A kormány kezdjen tárgyalásba a hazai járműgyártókkal arról, miként kezdhetnék meg lélegeztetőgépek előállítását ezek az üzemek - szorgalmazta Nunkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. A Párbeszéd egy válságkezelő alapjövedelem bevezetését követeli annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány alatt senkinek ne kelljen havi 100 ezer forintnál kevesebb jövedelemből élnie - mondta Tordai Bence frakcióvezető-helyettes. Minden 2020. március 18-ig folyósított hitelre, így a munkáltatói kölcsönökre is vonatkozik a fizetési moratórium, a hitelkártyáknál és a folyószámlahiteleknél az eddig a dátumig igénybe vett hitelrészre érvényes - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Elismerés övezi a magyar egészségügyben dolgozókat a koronavírus-járványban végzett munkájukért - közölte legújabb közvélemény-kutatásának eredményét a Századvég Alapítvány. További vállalatoknál jelentek meg a honvédelmi irányító törzsek - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A listán élelmiszeripari, szállítmányozási és vegyészeti cégek szerepelnek. A kórházak mellett a rendőrséghez és a honvédséghez is érkeztek a koronavírus-járvány miatt védőeszközök, egyebek mellett maszkokból és kesztyűkből álló szállítmányok. Megszűnt ugyan a március 15. óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet a bíróságokon, de a járványügyi intézkedéseket továbbra is be kell tartani - közölte az OBH. Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a magyar emberek egészségét és életét megvédjük, a határon kívül rekedt magyarokat hazahozzuk és a magyar gazdaságot mielőbb újraindítsuk - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egy hét alatt több mint három millió forintot gyűjtöttek össze a Borsod megyei Putnokon a polgármester kezdeményezésével, hogy így segítsék a koronavírus járvány elleni védekezést. Az összegből tartós élelmiszert és tisztítószereket kapnak a rászorulók. Maszkok varrásába kezdtek a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum dolgozói. Helyi vállalkozók pedig kétezer, ffp2-es és egyszer használatos sebészeti maszkot adományoztak a Szent Rafael Kórháznak. Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Antonio Lopez-Isturiznak, az Európai Néppárt főtitkárának, amelyet Novák Katalin, a Fidesz alelnöke tett közzé Twitteren. Világunk a feje tetejére állt. Mi, kormányfők és pártvezetők arra összpontosítjuk erőnket, hogy kellő időben hatékony döntéseket hozzunk az emberek megmentése, állampolgáraink egészségének és biztonságának érdekében - fogalmazott a miniszterelnök. Újabb 22 halálesettel 116-ra ugrott az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma, és az utóbbi hét átlagának csaknem duplájára, 445-re emelkedett az egy nap alatt azonosított koronavírus-fertőzések száma Romániában. Románia 400 millió euró hitelt kapott a Világbanktól a koronavírus-járvány megfékezésére azon rendkívüli hitelprogram keretében, amelyet a tagországok 48 órán belül igénybe vehetnek egészségügyi és természeti katasztrófahelyzetek esetében. Meghosszabbították a kijárási tilalmat Szerbiában, ezentúl szombaton 13 órától hétfő hajnali 5 óráig tilos az utcára lépni, és az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében megtiltották azt is, hogy kettőnél több ember gyűljön össze egy helyen. Az orosz légierő repülőgépei 11 járattal szakembereket és felszerelést szállítanak Szerbiába a koronavírus-járvány elleni védekezéshez - közölte az orosz védelmi minisztérium. Oroszország régiói közül elsőként Csecsenföld rendelte el közigazgatási határainak lezárását a koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében, a vasárnaptól életbe lépő intézkedés a ki- és a beutazást egyaránt leállítja. Iszlamista terrortámadást hiúsított meg az orosz titkosszolgálat a dél-oroszországi Sztavropoli területen és Hanti- és Manysiföld autonóm körzetben - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A horvát rendőrségnek egyre több esetben kell intézkednie a kijárási korlátozás megszegése miatt - mondta el Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Még mindig 700 felett van Olaszországban a koronavírus-járványban naponta elhunytak száma, amely a járvány helyi megjelenése óta elérte a 14 681-t - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. Németországban 84 794-re nőtt az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma 775-ről 931-re emelkedett. Elhagyta a házi karantént Angela Merkel, a német kancellár ismét a hivatalában dolgozik. Franciaországban 24 óra alatt 509-cel emelkedett a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma. Párizs adatai szerint 60 ezren betegedtek meg és csaknem 5400-an vesztették életüket. Spanyolországban 2. napja 900 felett van az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Egy nap alatt 684-gyel emelkedett a koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Fel kell gyorsítani a legsebezhetőbb országoknak, köztük az Afrikának szánt segítségnyújtást, mielőtt a koronavírus-helyzet irányíthatatlanná válna - közölte Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Nemzeti gyásznapot hirdetett szombatra a kínai kormányzat mindazok emlékére, akik az országban az új koronavírus járvány elleni küzdelem során, illetve a fertőzés következtében haltak meg. Elrendelték egy férfi letartóztatását, aki csavarhúzóval támadt rá egy BKV-busz sofőrjére - közölte a Fővárosi Törvényszék. A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások következtében 30 százalékkal csökkent a balesetek száma Magyarországon - mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1-en. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nébih április 3-tól Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fokozott tűzveszély miatt. Katasztrófavédelem: megkezdődött a 2020-as országos szúnyoggyérítési program végrehajtása. Virtuális bajnokságot indít Michelisz Norbert, a túraautó-világkupa tavalyi győztese és csapata, a M1RA, a sorozat győztese pedig egy teljes idényre szóló versenyzési lehetőséget kap egy hazai, vagy nemzetközi autós gyorsasági bajnokságban 2021-ben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jövőre is azt a versenyprogramot próbálja majd követni, amely idén érvényes lett volna a tokiói olimpián, és Szapporó is versenyhelyszín marad. A Nemzet Sportolói is csatlakoznak és teljes vállszélességgel kiállnak a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséért az új koronavírus-járvány leküzdésére. Új struktúrában, soha nem látott biztonsági intézkedések mellett folytatja a felkészülést a magyar női tornászválogatott a Központi Tornacsarnokban.