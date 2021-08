Dénes Ferenc: Az atlétikai vb-vel a világ közepe tudna lenni Budapest 2023 augusztusában

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: az összes magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni, valamint minden, az elmúlt 18 évben a magyar katonákat segítő afgán állampolgárt, akik jelezték, hogy el akarják hagyni Afganisztánt. Végtelenül nehéz volt a katonáinknak lekövetni, megtalálni és kimenekíteni mindenkit Afganisztánból - mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: a katonák 540 embert mentettek ki az ázsiai országból, akik már mind itt vannak Magyarországon. Történelmi akciót hajtottak végre a magyar honvédség katonái - értékelte az afganisztáni kimenekítési akciót Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka. 180 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 715 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. A tanév közeledtével a higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kérte az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 1 millió 191 ezren vettek részt a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A főpolgármester azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulását. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője szerint Karácsony Gergely a budapesti dugókról próbálja elterelni a figyelmet azzal, hogy vissza akarja vonni a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulást. Karácsony Gergely nem egy markáns vezető, bár annak szeretne látszani - mondta Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. A sikeres járványkezelés nyomán Magyarország az elsők között lábalt ki a válságból - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Hónapról hónapra kevesebb a regisztrált álláskereső Magyarországon, számuk a tavaly júniusi mélypont óta már több mint 120 ezerrel csökkent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint - közölte Bodó Sándor államtitkár. Több mint 110 ezer rászoruló diáknak osztanak ki ingyenes tanszercsomagot a tanévkezdésre - közölte a lebonyolító Klebelsberg Központ elnöke. Az erdésztársadalom egy családként járul hozzá nemzetünk egységéhez - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének megnyitóján. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a jövőben a migráció, a klímapolitika és a gender-téma határozza meg az „európai körképet”. A magyar kormány büszkén vállalt feladata, hogy segíti a keresztény közösségek boldogulását - jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. A magyar külpolitika egyik mindenkori fókuszában kell lennie a határon túl élő magyar nemzeti közösségek támogatásának - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Legalább két robbantás történt az afgán főváros,repülőterének környékén - közölte az amerikai védelmi minisztérium. A robbantásban különböző források szerint legalább 13 ember életét vesztette, több mint 60 megsebesült. A Reuters hírügynökség egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a kabuli repülőtérnél öngyilkos robbantásos merénylet történt. Tűzpárbaj tört ki a kabuli repülőtérnél elkövetett robbantást követően - közölte a Fox News amerikai hírtelevízió. A tálibok szóvivője elítélte a kabuli repülőtérnél történt terrortámadásokat. Az afgán fővárosban történt terrortámadásért a tálibokkal szemben álló Iszlám Állam vállalta a felelősséget. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter afgán menedékkérők befogadására szólította fel az uniós tagállamokat. A német hadsereg befejezte a tálib fordulat miatt távozók kimenekítését Kabulból. A jelenlegi francia hadművelet Afganisztánban teljesen véget ér péntek este, mert azt követően nem tudnak kimenekítéseket végrehajtani a kabuli repülőtérről - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. A 6000 beazonosított, Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgár közül 4500-at és családjukat már evakuálták - közölte az amerikai külügyminiszter. Romániában augusztus közepéig csaknem annyi menedékkérelmet nyújtottak be az országba többnyire illegálisan, Szerbia felől érkezett migránsok, mint tavaly egész évben, ebben az ütemben év végéig számuk a tízezret is meghaladhatja. Több mint ezren kötöttek ki ismét néhány nap alatt Lampedusa szigetén, az érkezők áthelyezését a járványhelyzet is nehezíti a helyi sajtó beszámolói szerint. Lett határőrök erővel próbáltak kitoloncolni afgán migránsokat fehérorosz területre - közölte a minszki határvédelmi bizottság. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,8 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Kötelezővé tették a koronavírus elleni oltás felvételét a katonák számára az Egyesült Államokban. Az új típusú koronavírus ellen védettek arányának növelése érdekében szeptembertől a belga főváros több nagyáruházában is lehetőség nyílik az oltásra. Oroszországban az elmúlt napon 820 ember életét követelte a koronavírusos fertőzés, ami 24 óra alatt a legnagyobb emberveszteséget jelenti a járvány kezdete óta. Japánban visszahívtak 1,63 millió adag, koronavírus elleni Moderna vakcinát szennyeződés miatt. Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a világjárvány kezdete óta először haladta meg az ezret az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Fogva tartása körülményeit bírálta Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a The New York Times című amerikai lapnak adott interjúban. Miniszterelnöksége idején Izrael nem annektál palesztin területeket Ciszjordániában és nem engedi ott a Palesztin Állam megalakítását sem - jelentette ki Naftali Bennett izraeli kormányfő. Legalább 60 ember megsérült a kazahsztáni Zsambil megye egyik katonai körletében bekövetkezett robbanásokban. 81 éves korában elhunyt Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas szobrászművész, a nemzet művésze. Vádat emeltek az ukrán határszakaszon korrupciós bűncselekményeket elkövető tizenhat volt pénzügyőr ellen. A Magyar Nemzeti Bank szerint a pénztártagok számára előnytelen ingatlanügyleteket bonyolítottak a Pannónia Nyugdíjpénztár vezetői, ezért a jegybank kezdeményezte az ügyvezető és az igazgatótanács elnökének felmentését. Veres Amarilla aranyérmet szerzett a kerekesszékes vívók párbajtőrversenyében a tokiói paralimpián. A dánok elleni 5:1-es győzelemmel zárta a Calgaryban zajló elit világbajnokságot a magyar női jégkorong-válogatott. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Franciaország - Magyarország 5:3 Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - RK Nexe (horvát) 30:25, a veszprémi csapat bejutott a négyes döntőbe. Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. Bondár Anna a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében.