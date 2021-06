Deák Dániel: Harminc évvel ezelőttig egy birodalom része volt Magyarország

Ma már azt lehet látni, hogy a magyar nemzet az Európai Unió jövője! - jelentette ki a miniszterelnök a magyar függetlenség napja alkalmából. Orbán Viktor részletezte: az unió 2008-ban a világ GDP-jének 25%-át, míg 2019-ben pedig már csak 15%-át adta. Sőt, az EU polgárainak csak a negyede gondolja, hogy a következő generáció jobban fog élni. A miniszterelnök hozzátette: ha van elegendő szellemi és politikai bátorság, akkor itt a lehetőség, hogy megállítsák Brüsszel elmoszkvásodását. Harminc éve, 1991. június 19-én hagyta el Magyarország területét az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka, ezzel 1944 óta először nem állomásozott az ország területén idegen haderő. Hollik István közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében emlékezett meg az alkalomról. Mint fogalmazott: Ma a függetlenségünket, a nehezen kivívott szabadságunkat ünnepeljük. Ha növelni tudjuk az átoltottságot és nem jelennek meg olyan vírusmutánsok, amelyek megkerülik az immunválaszt, akkor véglegesen megnyertük ezt a maratoni futást - jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A budapesti dugókért is a kormány a hibás - állítja Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint ugyanis az M0-ás Duna hídjának felújítása miatt sok autós arra kényszerül, hogy bemenjen Dél-Buda és Dél-Pest útjaira. Sokkal kevesebb bosszúságot okozott volna a fővárosiaknak Karácsony Gergely, ha a Lánchíd felújítását már tavaly februárban elkezdték volna - mondta a Budapesti Közlekedési Központ igazgatósági tagja Magyarország élőben című műsorunkban. Wintermantel Zsolt emlékeztetett: a főpolgármester megválasztása előtt még azt ígérte, hogy mindenben egyeztetni fog a városban élőkkel, most mégis olyan döntéseket hoz, amelyek jelentősen megnehezítik a budapestiek mindennapjait. Az ellenzéki oldal egy sodródó Magyarországban gondolkodik - mondta Horváth László, a kormánypárt szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. A Lego állami támogatással 53 milliárd forintból bővíti nyíregyházi üzemét - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország számára a nemzetiségek államalkotó tényezők, erőforrások és értékek - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Soros György megint Magyarországot sértegeti, most éppen azzal, hogy maffiaállamnak nevezi - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az uniós jog elsőbbsége nincs benne a Lisszaboni Szerződésben - hangsúlyozta Trócsányi László, a Fidesz Európa parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. 80. születésnapja alkalmából gratuláló levelet küldött Václav Klausnak, a Cseh Köztársaság korábbi elnökének Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar kormány 2,2 millió dollárral támogatta annak a keresztény kulturális és szakképzési központnak a felépítését Libanonban, amelyet Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár adott át. Már több mint 177,7 millióan fertőződtek meg eddig koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 millió 849 ezret a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább enyhített a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon Montenegró, mától a járvány előtti munkarend szerint üzemelhetnek a vendéglátóhelyek, a fogadóirodák, valamint a kulturális és oktatási intézmények. Korlátozások nélkül utazhatnak be Horvátországba azok, akik az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ besorolása szerinti zöld jelzésű országok állampolgárai. A Magyarországról érkezők is védettségi igazolás felmutatása nélkül léphetik át a horvát határt. Az illetékes belgiumi bíróság az oltóanyagok szerződés szerinti szállítására szólította fel az az AstraZeneca gyógyszergyártót. Akik még nem oltották be magukat a koronavírus ellen, minél előbb tegyék meg, ugyanis az új delta variáns különösen veszélyes - a többi között erről beszélt Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban. Az Európai Uniónak fenn kell tartania a párbeszédet Oroszországgal az ukrajnai és a szíriai konfliktust jellemző nézeteltérések ellenére - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Oroszország hivatalosan december 18-án fog kilépni a Nyitott Égbolt-szerződésből - jelentette be az orosz külügyminisztérium. Gratulált a keményvonalasnak tartott Ebrahim Raiszinak az iráni elnökválasztáson elért győzelméhez ellenfele, a mérsékeltnek számító Abdolnaszer Hemmati - jelentette az iráni állami média. Elítélte pénteki, nem kötelező erejű határozatában a mianmari katonai hatalomátvételt az ENSZ Közgyűlése, s egyúttal nemzetközi fegyverembargó bevezetését szorgalmazza. Romániában fákat döntött ki, utakat, kocsikat rongált meg és emberéletet is követelt az ország keleti részén tomboló ítéletidő. Felgyújtottak egy menekülttábort a Közép-afrikai Köztársaságban, és elűzték annak mintegy 8500 lakóját - közölte az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Lezuhant egy kisrepülőgép szombaton a délnyugat-szibériai Kemerovo térségében, négyen meghaltak, négyen súlyosan megsérültek. Elfogtak egy 39 éves újkenézi férfit, akinek a házában több mint 31 millió forint értékű csempészcigarettát talált a rendőrség és az adóhatóság - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Internetes konzultáció indul az ősztől közlekedő Hódmezővásárhely-Szeged tram-train üzemeltetéséről - tájékoztat Lázár János, a beruházásért felelős kormánybiztos. Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron karbantartások miatt. London helyett Budapest rendezheti a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét – írta a The Times londoni napilap. Az UEFA azt várja el a szervezőktől, hogy a tornára érkező mintegy 2500 VIP-vendég számára ne legyen kötelező a tíznapos karantén. Labdarúgó-Eb: Svédország - Szlovákia 1:0; Horvátország - Csehország 1:1; Anglia - Skócia 0:0 A magyar női vízilabda válogatott 14:10-re nyert a kanadai csapat ellen, és bejutott a világliga athéni szuperdöntőjének fináléjába. Nagy Péter kvótát szerzett a tokiói olimpiára, így a magyar súlyemelők közük egyedüliként indulhat az ötkarikás játékokon.