Deák Dániel: Gyurcsányék nem az emberek nyelvén beszélnek

Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter hozzászólásai a mai napon is kiemelkedtek ésszerűtlenségük és felelőtlenségük miatt. Jakab Péter például azt mondta, hogy kisemmizik a magyarokat. Deák Dániel szerint ezek a politikusok a valóságtól elszakadtak, hiszen Orbán Viktor épp a múlt héten jelentette be, hogy több százezer forint jár majd vissza a családoknak.

Gyurcsányék nem az emberek nyelvén beszélnek, nem azt a gondolkodásmódot képviselik, amit a magyarok többsége.

Felmérésekből is látjuk, hogy nem találják a helyüket, bukdácsolnak, nincs olyan témájuk, ami hosszabb távon kitartana, hiszen jól látható, hogy a Fudan Egyetem témája is néhány embert mozgatott meg, Baranyi Krisztina ma jelentette be, hogy sikerült összegyűjtenie 30.000 aláírást, egy több milliós városban, ami azért nem túl jelentős. Látszik, hogy igyekeznek újabb és újabb témákba belekapaszkodni, az egyetem kérdése is ilyen volt, sokszor valótlanságot állítanak, sokszor olyan dolgokról beszélnek, amikről még mi sem tudunk. Az egyetemmel kapcsolatban egyelőre elképzelések vannak, pontos terv még nincs, amiről lehetne népszavazást tartani, amíg ez nincs addig nincs értelme a népszavazást erőltetni.

- Deák Dániel , a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

