Deák Dániel: A nyugati vakcinákra várva nehéz lenne elérni a szükséges átoltottsági szintet

Hamarosan megérkezhet Budapestre az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány - jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. 4 326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 432 925-re a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058-ra emelkedett. A védőoltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet a koronavírus-járvány ellen - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök azt követően, hogy megkapta a kínai Sinopharm-vakcinát. Minél több embernek akarják beadni az első koronavírus elleni oltást, ezért változik a Pfizer-Biontech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője arra figyelmeztet, hogy továbbra is fegyelmezettnek kell lenni, hogy meg lehessen akadályozni a koronavírus robbanásszerű terjedését. A járvány harmadik hullámában cirkuláló vírus súlyos megbetegedéseket okozhat - hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek. 6,4 milliárd forintot biztosít a kormány a hétvégén is oltó háziorvosok számára - közölte az Emberi Erőforrások Minisztere. Kásler Miklós elmondta: jelenleg több mint ötezer oltópontként kijelölt háziorvosi rendelőben zajlanak az oltások. Egy teljes munkaszüneti napra a kiegészítő díjazás összege 80 ezer, fél napra 40 ezer forint lesz. A baloldal, élükön Gyurcsány Ferenc pártjával tudatosan félrevezeti a közvéleményt. A járvány kezdete óta folyamatosan hazudnak és álhíreket terjesztenek - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte: Magyarország - lakosságarányosan - az EU beszerzési rendszerén keresztül a jelenleg rendelkezésre álló összes vakcinákat megrendelte erre a félévre. Ez azt jelenti, hogy 20 millió adag vakcinát rendeltek az Európai Unióból. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester vakcinaügyben tisztességtelen politikát folytat - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a DK és a főpolgármester oltásügyben szándékosan megtéveszti az embereket, amit a baloldali lakájmédia készséggel és kritikátlanul kiszolgál. A harmadik világháború már javában zajlik, csak nem fegyverekkel - mondta Rákay Philip a Bayer show című műsorunkban. A kommunikációs- és médiaszakember szerint a 2022-es választás nem Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről fog szólni. Rákay Philip hangsúlyozta: a tét sokkal nagyobb, Magyarország vagy életben marad a saját kultúrájával és értékeivel együtt, vagy a nyugati, globális nagyhatalmak parancsára fog tovább működni. Eddig 150 milliárd forint kamatot fizetett ki az állam a Magyar Állampapír Pluszban tartott befektetések után, továbbra is ez a legnépszerűbb befektetések egyike, amit még a koronavírus-válság sem tudott felülírni - mondta Tállai András államtitkár. A jelzálogtartozás csökkentésével párhuzamosan is igénybe vehető a január elsején indult otthonfelújítási támogatás - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Manfred Weberéknek a járvány idején az EPP-képviselőcsoport szabályainak felülvizsgálata a legsürgetőbb feladat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint nehéz megérteni és elfogadni ezt. Orbán Viktor levelet írt Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének, melyben jelezte, hogy a tervezett alapszabály-módosítás elfogadása esetén a Fidesz kilép a néppárti frakcióból. A világon 114 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma több mint 2,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania a koronavírus-oltóanyag beszerzési eljárásokat - mondta Bojana Beovic, a Szlovén Orvosi Kamara elnöke. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ szakértői bizottsága is jóváhagyta a Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű oltóanyag alkalmazását az új típusú koronavírusos megbetegedések megelőzése érdekében. A Dél-afrikai Köztársaság 11 millió adagot rendelt a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni, egykomponensű védőoltásából - jelentette be Cyril Ramaphosa, az ország elnöke. Szlovákiában a következő napokban tovább szigorítják, illetve módosítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére szolgáló óvintézkedéseket - döntött az Igor Matovic miniszterelnök vezette koalíciós kormány. Meghaladta az ezret a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma Montenegróban, hétfőre 1003-ra nőtt a halottak száma az Adria-parti országban. Lazították az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások rendszerét Németországban, annak ellenére, hogy ismét növekedik az új fertőződések száma. A vendéglátás újra kinyitott, de a kijárási tilalmat mégsem törölték el teljesen az olaszországi Szardínia szigetén, ahol hétfőn újraindult az élet a koronavírus-járvány miatti korlátozások majdnem teljes körű feloldásával. A Franciaország által tervezett, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi igazolványban a tulajdonos negatív PCR-tesztjei is fel lesznek tüntetve - jelezte Clément Beaune Európa-ügyi államtitkár. Meghaladta a 20 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - jelentette be Matt Hancock egészségügyi miniszter. Az adatok a koronavírus-fertőzések és a halálozások számának meredek csökkenését mutatják. Auckland polgármestere szerint elsőbbséget kell élvezniük a város polgárainak az oltási kampányban, miután egyetlen felelőtlenül viselkedő fertőzött miatt újra hétnapos vesztegzár alá került a szigetország legnagyobb városa. „Nem alapítunk új pártot. Miénk a Republikánus Párt, amely egységes lesz és erősebb, mint valaha” - mondta Donald Trump volt amerikai elnök. Irán elvetette az arra vonatkozó javaslatot, hogy informális tárgyalásokat kezdjen az Egyesült Államokkal és az európai nagyhatalmakkal a nukleáris megállapodás helyreállításáról, mondván, előbb Washingtonnak fel kell oldania a szankciókat. A szíriai hadsereg tájékoztatása szerint Izrael rakétatámadásokat hajtott végre Damaszkusz közelében lévő célpontok ellen, de a légvédelem jórészt elhárította a légicsapásokat, megsemmisítve több rakétát. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint irániak követték el a robbantást múlt pénteken az izraeli tulajdonban lévő teherhajón az Ománi-öbölben. Az iráni külügyi szóvivő visszautasította Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azon állítását, mely szerint irániak követték el a robbantást múlt héten az izraeli tulajdonban lévő teherhajón az Ománi-öbölben. Kormányellenes tüntetők behatoltak Jerevánban egy kormányzati épületbe, amelyben több minisztérium hivatalai találhatók, követelve az örmény miniszterelnök, Nikol Pasinján lemondását - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Tizennyolc embert agyonlőtt, sokakat pedig megsebesített a mianmari rendőrség a tüntetések oszlatásakor - erősítette meg az ENSZ emberi jogi irodája. A Mario Draghi vezette kormány első két hete a jobboldalnak kedvezett az olasz sajtóban közölt felmérések szerint. A kormány március 15-én 24 óráig meghosszabbította az ország schengeni belső határszakaszán ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzést és határőrizeti feladatokat - közölte Kiss Róbert. Befejezte az ügyészség a nyomozást az Újpesten megkéselt rendőr ügyében, a rendőrök jogos védelmi helyzetben voltak, a fegyverhasználat jogszerű, szakszerű és arányos volt, a késelő büntethetősége pedig a halála miatt megszűnt. 428 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. Mától kötelező az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben. Óvatosságra inti a túrázókat az Agrárminisztérium a vaddisznók ellési időszaka miatt. Fucsovics Márton főtáblára jutott a rotterdami keménypályás férfi tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában is győzött. Labdarúgó NB I: Paksi FC - Újpest FC 1:3; ZTE FC - MOL Fehérvár FC 0:2 Női kosárlabda Magyar Kupa, döntő: Sopron Basket - Aluinvent DVTK Miskolc 79:56 A Szekszárd szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda Magyar Kupában, mivel a helyosztón legyőzte a PEAC-Pécset. Női kézilabda NB I: Motherson Mosonmagyaróvári KC - DVSC Schaeffler 24:28; Alba Fehérvár KC - MTK Budapest 29:30; Kisvárda Master Good SE - Győri Audi ETO KC 12:38 Koronavírusos eset miatt elmaradt a MOL-Pick Szeged és a Flensburg-Handewitt mérkőzése a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A két pontot 10:0-s gólkülönbséggel a német csapat kapta.