Csorba Zoltán: Veszélyben érzik jövőjüket a romák Budapesten

Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet regisztráltak, és nincs újabb elhunyt. Jelenleg 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. Elkezdődött a 12 év feletti diákok tömeges oltása. Eddig 48 ezren igényelték, ők a héten kaphatják meg a Pfizer vakcina első adagját. A negyedik hullám közeledtével a még beoltatlan, felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és tanárokat is az oltás felvételére biztatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nincs olyan jogi lehetőség a főváros kezében, amivel meg tudja akadályozni az atlétikai világbajnokság megrendezését - erről a baloldalhoz köthető nemzetközi jogász beszélt híradónknak. Lattmann Tamás hangsúlyozta: a fővárosnak csak arra van módja, hogy a kormánnyal kötött politikai megállapodást felmondja. Dobrev Klára a paralimpikonokról kitalált hazugsággal próbálta hergelni követőit - írja a Magyar Nemzet. A DK miniszterelnök-jelöltje a Facebookon azzal vádolta a kormányt, hogy a 2012-es londoni játékok előtt csökkentette a paralimpiai jutalmakat. A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a baloldali kormányok idején egy paralimpiai aranyérem 20 millió forintot ért, míg 2012-ben az Orbán kormány ezt 23 millióra emelte. Az összetartozás jegyében koncertsorozatot indít a kormány. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán jelentette be az eseményt, melynek 130 állomása lesz szerte az országban. Áder János köztársasági elnök és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter átadta az okleveleket a Stipendium Peregrinum-ösztöndíj idei nyerteseinek a Sándor-palotában. Meg kell ismerni a múltunkat, de nemcsak a tárgyi emlékeket kell összegyűjteni, hanem azokat a gondolatokat is meg kell érteni, amelyek „ebből a sok népcsoportból az idők folyamán nemzetet teremtettek” - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Bár az új szakképzési rendszer első évét megnehezítette a járványhelyzet, mégis sikerrel vette az akadályt - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az országos szakképzési tanévnyitón Csongrádon. Soha korábban nem költöttek még Magyarországon felsőoktatásra annyi forrást, mint a jelenlegi kormányzati ciklusban - jelentette ki a pénzügyminiszter. A kormány célja az 5,5 százalékos gazdasági növekedés, ezért minden eddiginél több forrást szánunk a Magyar Multi Programra, hogy az ígéretes hazai vállalkozásokat hozzásegítsük a nagyvállalattá váláshoz - mondta György László államtitkár. A Philip Morris 3 milliárd forintból újrahasznosító központot épített Magyarországon - jelentette be Menczer Tamás államtitkár. A 2010 óta hivatalban lévő polgári-nemzeti kormány fejlesztésének középpontjában mindig is a vidék Magyarországa állt - jelentette ki Schanda Tamás államtitkár. A gazdák társadalmi megbecsültsége ma sokkal nagyobb, mint a járvány előtt - mondta Nagy István agrárminiszter. Megállapodás született az Oroszországtól való újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden részletéről - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután Szentpéterváron megbeszélést folytatott a Gazprom igazgatótanácsának elnökével. Az Iszlám Állam jelentkezett a kabuli reptér elleni rakétatámadások elkövetőjeként. Afganisztán nem válhat biztonságpolitikai „fekete lyukká” - jelentette ki Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter. A tálib fordulat előtt német szervezeteknek végzett munkájuk miatt veszélybe került afgán állampolgárok közül alig 140-et sikerült kijuttatni Afganisztánból a német hadsereg menekítő műveletében. Orosz katonák tartanak hadgyakorlatot Tádzsikisztánban. Belehalt sebesülésébe a gázai határon kilenc napja fejbe lőtt izraeli határőr-őrmester. A koronavírus-fertőzöttek száma 216,3 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. A Moderna további egymillió adag vakcináját hívták vissza Japánban szennyezettség miatt. Franciaország 10 millió koronavírus elleni oltóanyagot küld afrikai országoknak az Afrikai Unión keresztül. Az Európai Unió szigorúbb beutazási korlátozásokat javasolt hétfőn az Egyesült Államokból, Izraelből, Észak-Macedóniából, Koszovóból, Libanonból és Montenegróból érkezők számára, hogy elejét vegye a koronavírus további terjedésének. A román kormány élelmiszerjeggyel és az oltottak körében szervezett úgynevezett lottóval próbálja serkenteni az oltakozási hajlandóságot, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A nepáliak több mint kétharmadának szervezetében képződött koronavírus elleni antitest - közölte az egészségügyi minisztérium az országos felmérés eredményeit ismertetve. Több mint hétezer embert toloncoltak ki Németországból a menekültügyi rendszer keretében az idei első félévben hétfőn ismertetett kormányzati adatok szerint. Minden eddigi rekordot megdönthet 2021-ben a mexikói-amerikai határon átkelő illegális migránsok közötti halálozások száma - figyelmeztet az egyik konzervatív amerikai napilap cikke. A jemeni háborús bűncselekmények kivizsgálását kérték emberi jogi szakértők a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Lecsapott az Egyesült Államok déli részére az Ida hurrikán. A vihar 240 kilométer per órás széllökésekkel ért partot Louisianában. Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt, és szövetségi segély kiutalását rendelte el a helyreállítási munkákhoz. 693 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Gyermekpornográfia és kábítószer birtoklása miatt vádat emeltek egy 45 éves szudáni nő ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség. Több rendőr segíti szeptemberben, az iskolakezdés hónapjában a gyerekek biztonságos közlekedését a forgalmas helyen lévő fővárosi iskolák környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Keddtől irányonként a belső és külső sávot használhatják az autósok a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér közelében - közölte a BKK. Eddig zökkenőmentesen zajlik a tokiói paralimpia a koronavírus-járvány ellenére - jelentette be Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezetője. Konkoly Zsófia a hatodik helyen végzett 100 méteres hátúszásban a tokiói paralimpián. Lengyel, máltai és svéd ellenfelet kapott a Haladás a férfi futsal Bajnokok Ligája csoportkörében.