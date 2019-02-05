2019. február 6.,
szerda, Dorottya, Dóra napja

Csődközelben

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2019. február 5., kedd 23:13, frissítve: kedd 23:25

A megszűnés lehetőségéről tárgyalnak a Jobbikban, miután már az egymilliárd forinthoz közelít a pártra kirótt ÁSZ-büntetések összege. Itt lesz Bertha Szilvia, a Jobbik volt parlamenti képviselője, aki szerint a szervezet vezetői elveszítették realitásérzéküket.

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