2019. JANUÁR 15., KEDD PÉTERFALVI ATTILA: SZEMÉLYES ADATTAL ÉLHETTEK VISSZA ÉS BÛNCSELEKMÉNYT KÖVETHETTEK EL ELLENZÉKI KÉPVISELÕK, AMIKOR DECEMBERBEN A FACEBOOKON ÉLÕBEN KÖZVETÍTTEK AZ MTVA SZÉKHÁZÁBÓL M1. ISMÉT A KÖZTELEVÍZIÓBÓL JELENTKEZETT BE FACEBOOK OLDALÁN SZÉL BERNADETT HADHÁZY ÁKOS TÁRSASÁGÁBAN. A MTVA KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA ÁTVETTE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK ÍRÁSOS KÖZLEMÉNYÉT, MAJD PAPP DÁNIEL VEZÉRIGAZGATÓVAL IS TALÁLKOZTAK. ÚJABB CSALÁDTÁMOGATÁSI LÉPÉSEKET JELENT BE IDEI ÉVÉRTÉKELÕJÉN A KORMÁNYFÕ MAGYAR IDÕK. FIDESZ: A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT ELVETTÉK A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYT MAGYAR IDÕK. KARÁCSONY GERGELY: HA MEGVÁLASZTANAK, KEZDEMÉNYEZNI FOGOM A LIGET-PROJEKT LEÁLLÍTÁSÁT M1. RÉTVÁRI BENCE: A MAGYAR EMBEREK DÖNTÖTTEK, AZ ÁLLAM A MAGYAR CSALÁDOKAT ÉS NE A BETELEPÍTÉST TÁMOGASSA HÍR TV. KÁSLER MIKLÓS: A SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYOK TÖBBSÉGE TARTOTTA AZ ÚJ RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT ELLÁTÁSI IDÕKET. 33 FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÖBB MINT 300 PROJEKTJÉT TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM. TÖBB MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SEMMELWEIS EGYETEMEN MAGYAR IDÕK. MÓDOSULT AZ MKB BANK TULAJDONOSI SZERKEZETE MIUTÁN A BANKBAN SZÍJJ LÁSZLÓ 32,9 SZÁZALÉKOS KÖZVETETT RÉSZESEDÉST SZERZETT - MTI. BUDA FLÓRA ANNA: ENTROPIA ÉS TÓTH LUCA: LIDÉRC ÚR CÍMÛ FILMJE IS SZEREPEL A 2019-ES BERLINI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLON KÖZÖLTE A MAGYAR NEMZETI FILMALAP. SZIJJÁRTÓ PÉTER MINSZKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN: MAGYARORSZÁG ÉRDEKE A KELET ÉS A NYUGAT EGYÜTTMÛKÖDÉSE MAGYAR IDÕK. VÁLTOZÁST SÜRGET AZ EU MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁBAN AZ OLASZ KORMÁNYFÕ, ÚGY VÉLEKEDETT, AZ EU SORSA A MIGRÁCIÓTÓL FÜGG - MTI. MANFRED WEBER: HATÉKONYABB JOGÁLLAMISÁGI MECHANIZMUSRA VAN SZÜKSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN. THERESA MAY: NAGY KOCKÁZAT A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS, MÉG NAGYOBB A BREXIT ELMARADÁSA. A CDU ANGELA MERKEL RÉSZVÉTELE NÉLKÜL DOLGOZZA FEL MIGRÁCIÓS POLITIKÁJÁT HIVATKOZOTT A DIE WELT NAPILAPRA A MAGYAR IDÕK. NYOLC NÉMETORSZÁGI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN SZTRÁJKOLNAK KEDDEN A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓI KÖZÖLTE A NÉMET SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE. EURÓPA TANÁCS FÕTITKÁRA: A SÁRGAMELLÉNYES TÜNTETÕKNEK A MUNKÁJUKAT VÉGZÕ ÚJSÁGÍRÓK ELLENI TÁMADÁSA A DEMOKRÁCIA ELLEN ELKÖVETETT TÁMADÁS. TÖBB LENGYEL VÁROSBAN GYÛLÉSEKET ÉS GYÁSZMENETEKET TARTOTTAK HÉTFÕN A MEGKÉSELT FÕPOLGÁRMESTER, PAWEL ADAMOWICZ EMLÉKE ELÕTT. EURÓPAI BIZOTTSÁG: TÖBB MINT 14 500 EURÓPAI FIATAL KAP INGYENES INTERRAIL VASÚTI BÉRLETET A DISCOVEREU UNIÓS KEZDEMÉNYEZÉS KERETÉBEN. MIKE POMPEO: ANKARÁNAK SZAVATOLNIA KELL A SZÍRIAI KURDOK BIZTONSÁGÁT. ÚJ MÓDSZERT DOLGOZTAK KI A BIOÜZEMANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSÁRA BELGA ÉS MAGYAR KUTATÓK - MTI. KANYARÓ MIATT KARANTÉN ALÁ VONTAK KÉT UKRAJNAI ISKOLÁT LUCKBAN ÉS ODESSZÁBAN KÖZÖLTE AZ UKRAJINSZKA PRAVDA HÍRPORTÁL. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: KITERJEDTEK AZ OROSZ HIBRID HADVISELÉSI MÓDSZEREK FACEBOOK-BEJEGYZÉSÉBEN FIGYELMEZTETTE TÖBBEK KÖZÖTT MAGYARORSZÁGOT IS. A VEGYIFEGYVER-TILALMI SZERVEZET TÁMOGATJA A NOVICSOK NÉVEN EMLEGETETT MÉRGEZÕ ANYAG BETILTÁSÁT. KEDDTÕL TILOS ENNI A BÉCSI METRÓ ÖSSZES VONALÁN, BÜNTETÉST EGYELÕRE NEM HELYEZTEK KILÁTÁSBA - MONDTA A BÉCSI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG VEZETÕJE. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK: JOGERÕSEN IS HAT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY KISKORÚ FIÚKAT MOLESZTÁLÓ PÉCSI FÉRFI. ELFOGTAK EGY ISMERÕSE FELAKASZTÁSÁVAL GYANÚSÍTHATÓ KISKUNHALASI FÉRFIT, A BÁNTALMAZOTT CSAK A GYORS ORVOSI ELLÁTÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN MARADT ÉLETBEN - KÖZÖLTE A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK. TOVÁBBRA IS ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOTBAN VAN A KÁPTALANFAI LÖVÖLDÖZÉSBEN MEGSÉRÜLT KISLÁNY MONDTA A PETZ ALADÁR KÓRHÁZ FÕIGAZGATÓJA AZ MTI-NEK. ORFK: KÉTSZÁZMILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ ECSTASY TABLETTÁT ÉS KOKAINT FOGLALTAK LE ÓBUDÁN. ÉLETÉNEK 95. ÉVÉBEN ELHUNYT ZSITNIK BÉLA, AZ 1948-AS, LONDONI OLIMPIA KORMÁNYOS KÉTEVEZÕS VERSENYSZÁMÁNAK BRONZÉRMESE.