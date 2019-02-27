2019. február 27.,
szerda, Ákos, Bátor napja

Célok

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2019. február 27., szerda 21:39

Közzétette 330 pontból álló versenyképességi programját a Magyar Nemzeti Bank. Matolcsy György szerint 2030-ra közelíthetjük meg az osztrák gazdasági szintet. Vendégünk volt  Regős Gábor közgazdász.

 

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