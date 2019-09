Bús Balázs: Az volt az ingatlanmutyi, mikor Karácsony elvtársai 2006-ban eladták a Hajógyári szigetet

Bús Balázs 2006 óta polgármester, eddig minden választáson a kormánypárt jelöltjeként indult.

„Most a negyedik ciklusára készül? Miért ’bújik álcivil szervezetek mögé’?”

– kérdezte a műsorvezető.

Válaszában Óbuda polgármestere kifejtette:

„Úgy érzem Molnár Zsolt kénytelen volt eljönni Óbudára és hitet tennie a jelöltjük mellett, hiszen előtte egy héttel egy belső megbeszélésen – ami nyilvánosságra került – azt mondta, hogy ’Óbudán Bús Balázsnak van esélye’. Amikor ez nyilvánosságra került ő kénytelennek érezte, hogy eljöjjön, hitet tegyen valahogy a jelöltjük mellett és engem valamilyen módon betámadjon”

– nyilatkozta Bús Balázs, aki a továbbiakban elmondta, hogy őt a kerületben 20 valódi civil szervezet támogatja, ami a balliberális oldalt „nagyon zavarja”, mert náluk csak pártkatonák indulnak, szemben a kormánypárti jelölteknél, akik mögött valós civil eredmények és munka van.

Bús Balázs azt is elmondta, hogy nem bújik senki mögé, a Fidesz narancssárga pártszíne a kampányában is mérvadó, annál is inkább mert 1988 óta ennek a pártnak a tagja, sőt parlamenti képviselője is volt.

„Az, hogy Óbudán bővítettük a bázisunkat és civil szervezetekkel együtt indulunk, civil támogatással: az látom, nagyon zavarja a baloldali jelölteket, meg a baloldali tömböt”.

Karácsony Gergely egy héten belül másodszor tartott sajtótájékoztatót Óbudán.

„Folyamatosan valótlan állításokat fogalmazott meg. Mikor a Hajógyári szigethez kijönnek és ’ingatlanmutyiról’ beszélnek, fontos elmondani, hogy a Hajógyári szigetet 2006-ban Karácsony Gergely elvtársai értékesítették egy izraeli befektetőnek kaszinóépítés céljából, amit 2014-ben az Orbán-kormány vásárolt vissza a magyar állam javára”

– nyilatkozta a politikus.

Karácsony Gergely óbudai „zöldfolyosós” programjáról a Fidesz-KDNP politikusa azt mondta:

„Karácsony Gergely egy olyan meglévő tervet átkeresztel zöldfolyosónak, ami létezik és a főváros meg fogja valósítani a következő években, Karácsony Gergő nélkül is”

– szögezte le Bús Balázs.

A teljes adás itt tekinthető meg:

Hír TV