2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Brüsszeli atom

Hír TV

2019. január 8., kedd 21:00

Judith Sargentinivel kart-karba öltve tüntettek Brüsszelben a magyar ellenzéki pártok képviselői. Vendégünk volt Morvai Krisztina EP-képviselő, aki szerint Magyarország destabilizálása a cél.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV