2019. március 19.,
kedd, József, Bánk napja

Biztonság

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2019. március 19., kedd 21:00, frissítve: kedd 21:14

Megkezdődött a családvédelmi akcióterv vitája a parlamentben. A kormány azt szeretné, ha négy pont júliustól életbe lépne. Vendégünk Selmeczi Gabriella a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

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