2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Békés karácsonyt

Hír TV

2018. december 12., szerda 20:24, frissítve: szerda 20:36

A kormány ígéri, hogy folytatja eddigi politikáját és mindent megtesz az emberek biztonsága érdekében. A magyar hatóságok fokozottan védik a közösségi tereket és a karácsonyi vásárokat. Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadóját kérdeztük.

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