Bárkit beoltanak az országban, aki regisztrál

Augusztusig biztosan szükség lesz a védettségi igazolványra - jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: augusztusig érvényben maradnak a korlátozó intézkedések azok számára, akik nem rendelkeznek védettséggel. 1680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 787 647-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 124 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 297-re emelkedett. A beoltottak száma 4,15 millió közülük 2,31 millió fő már a második oltását is megkapta. Országosan 30 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az előző héthez képest -jelentette be Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Péntek éjfélig várják a 16-18 évesek regisztrációját a vakcinainfo.gov.hu-n. A legszélesebb védettséget a Sinopharm vakcina adja, mert a vírus teljes fehérjeállományát tartalmazza az oltás-hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Az oltóbuszok olyan helyekre is eljutnak, ahonnan nehezebb elérni az oltópontokat - mondta Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője. Az írásbeli érettségi vizsgák utáni héten kezdik el oltani a koronavírus ellen a 16-18 éveseket, akik Pfizer-vakcinát kapnak - közölte György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Adatbázis-építésbe kezdett a DK, miután bejelentették, hogy Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje. A jelöltek személyes adatokat, nevet, címet, telefonszámot gyűjtenek egy jelentkezési íven - írja a Magyar Nemzet. A kormány benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét, amelynek célja, hogy dinamikus gazdasági növekedést tudjanak biztosítani - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Soha nem fordított még kormány ekkora összeget családtámogatásokra, mint amennyi a 2022-es büdzsé tervezetében szerepel, miközben a baloldal mindig csak elvett a családoktól - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Májusban is jár a munkáltatói adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban, az adóelengedés több mint 130 ezer dolgozót érint - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A koronavírus-járvány végéig meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot a kormány. A kormányhivatalok tevékenységét 2 milliárd 582 millió forintos európai uniós támogatásból fejlesztették az elmúlt mintegy öt évben - közölte Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője. Június elsejétől ismét pályázhatnak a 17-24 éves fiatalok a külföldi továbbtanulást támogató Stipendium Peregrinum ösztöndíjra - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A hazánkban működő német, illetve külföldi vállalatok továbbra is bíznak az ország gazdasági teljesítményében, a vállalatvezetők - akárcsak a kormány - az idei magyar növekedést a régiós átlagnál magasabbra várják - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Magyarországnak és az Európai Uniónak is érdeke a nyugat-balkáni államok mihamarabbi felvétele a közösségbe, a csatlakozási folyamat lassítása elfogadhatatlan - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Montenegróban. Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat, ugyanakkor nem biztos, hogy erről megállapodást is alá kell írni - mondta Florin Citu román miniszterelnök. A világon 155,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 91,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az amerikai kormány is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelynek célja, hogy a koronavírus-járvány mielőbbi megszüntetése érdekében közkinccsé tegyék a világon a vírus elleni vakcinák gyártástechnológiáját. Indiában továbbra is sebesen emelkedik a koronavírusban meghaltak és az új fertőzöttek száma, egy nap alatt 3980 haláleset és 412 262 megbetegedés történt az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint hatezer új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Kétezer alá csökkent az új igazolt fertőzések napi száma Csehországban, egyúttal folyamatosan emelkedik a koronavírus elleni vakcinával beoltottak napi száma. Nincs döntés a Vlagyimir Putyin orosz és a Joe Biden amerikai elnök között tartandó lehetséges csúcstalálkozó helyszínéről - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Washington változatlanul, továbbra is támogatja Ukrajnát, az ország szuverenitását és területi épségét - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Legalább 46 ember megsérült az erőszakba torkolló tüntetéseken Bogotában és más kolumbiai nagyvárosokban. Az izraeli légierő harci helikopterei csapásokat mértek a Hezbollah libanoni Irán-barát síita szervezet állásaira Damaszkusz közelében - közölte az al-Hadasz televízió. Az amerikai kormány változatlanul rossz ötletnek tartja az Északi Áramlat 2 orosz földgázvezeték megépítését - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Nőket kényszerített prostitúcióra két férfi Salzburgban, több millió forintra szert téve a nők kizsákmányolásából, Magyarországon fogták el őket - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A közösségi áfaszabályok kijátszásával egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amelyet Fejér megyéből irányítottak - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. Egy motoros vesztette életét abban a közúti közlekedési balesetben, amely Ózd határában történt - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Ketten meghaltak, többen megsérültek egy közlekedési balesetben Celldömölk és Mersevát között - közölte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar sport, ezen belül pedig az élsport, egyszerre testesíti meg a dicsőséges küzdelmet, a rendíthetetlen helytállást és a büszkeségre okot adó történelmi örökséget is - írta közösségi oldalán Kásler Miklós a Magyar Sport Napja alkalmából. A 81 kilogrammos Ungvári Attila aranyérmet szerzett a cselgáncsozók kazanyi Grand Slam-viadalán. A magyar férfi kézilabda-válogatott Portugáliával, Izlanddal és Hollandiával került azonos csoportba a jövő januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének sorsolásán. A Bodonyi Dóra, Kőhalmi Emese páros nyerte a női kajak kettesek 500 méteres döntőjét a kajak-kenusok válogató- és tájékoztató versenyén. Ligeti Dániel bejutott az elődöntőbe, és egy győzelemre került a tokiói kvótától a birkózók szófiai olimpiai kvalifikációs, Veréb István viszont kikapott a legjobb nyolc között. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya harmincfős bő keretet hirdetett a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra. A ZTE FC meghosszabbította Waltner Róbert vezetőedző szerződését, miután a csapat megőrizte tagságát a labdarúgó OTP Bank Ligában.