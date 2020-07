Banai Péter Benő: A tavaszi költségvetések kiállták az idő próbáját

Arattunk egy szakaszgyőzelmet, de a háborút még nem nyertük meg - erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: ha hazánk észnél van a határvédelemnél és nem engedi, hogy ismét „felfusson” a járvány, akkor megerősödve kerülhetünk ki a válságból. Hat újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4172 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így 588-ra emelkedett az elhunytak száma, 2752-en pedig már meggyógyultak. Elfogadta a parlament a 2021-es költségvetést. A baloldal nem szavazta meg a 2021. évi költségvetést, ezzel ismét bizonyította, hogy nem érdekli a magyar emberek sorsa - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Hollik István kiemelte: a pénteken elfogadott költségvetés a gazdaság újraindításáról, a munkahelyek megvédésről szól, a járványügyi készültség fenntartása mellett. Felelősnek, az emberek mindennapjait segítő költségvetésnek nevezte az elfogadott jövő évi büdzsét Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője a határozathozatal után kiemelte, hogy a baloldal elképzeléseinek teljesítése az ország eladósítását jelentette volna. A főpolgármester, valamint ellenzéki és független önkormányzati vezetők tiltakoztak a Lánchídnál a költségvetés ellen, egyben szorgalmazták a Magyar Önkormányzatok Szövetségének megerősítését. Az önkormányzatoknak több pénz jut jövőre, mint idén, aki mást mond, az hazudik – reagált a Fidesz Karácsony Gergely, Csőzik László, Gémesi György és Tóth József sajtótájékoztatójára. Ha rövid időn belül nem oldódik meg a Lánchíd felújításának ügye, akkor a Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, vegye kézbe a felújítást - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kifejtette: Magyarországon abban nincs vita, hogy a Lánchíd nemzeti jelkép, amelyre minden magyar büszke lehet, és abban sincs vita, hogy a híd a főváros tulajdonában van, az ő dolga a felújítása. Már az interneten is kitölthető a nemzeti konzultációs kérdőív, melynek a beküldési határideje augusztus 15. - jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ismét garázdasággal vádolják Szabó Balázst, Újpest jobbikos képviselőjét. A Hír TV birtokába került felvételen az látszik, ahogy a politikus plakátokat rongáló fiatalokra támad. Az eset még 2018. áprilisában, az országgyűlési választások előtt történt. Már több mint 51 ezer bölcsődés korú gyermek ellátása biztosított az ország 740 településén - mondta Kovácsné Bárány Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa. A kormánynak 2010 óta stratégiai partnerei az egyházak, amelyek jelentős szerepet töltenek be a szociális ellátórendszerben - mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila emlékeztetett: a szociális bentlakásos intézmények 25 százaléka, a szociális alapszolgáltatások 44 százaléka egyházi fenntartású, a gyermekvédelmi intézményrendszerben pedig az idén eléri a 60 százalékot az egyházi fenntartók aránya. Heves megyében 28 vállalat kötelezte el magát a versenyképesség-növelő támogatási programban, 13,5 milliárd forint értékben hajtanak végre beruházásokat, amelyhez a kormánytól 6,4 milliárd forint támogatásban részesülnek - mondta a külügyminiszter. A NAV 13,99 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és 4,759 milliárd forint saját forrás felhasználásával fejleszti szolgáltatásait. A Széchenyi 2020 program révén a következő években megújulnak az ügyfeleket segítő egyes szolgáltatások és online megoldások. Megkezdődtek az aratási munkák az őszi árpa betakarításával, az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok miatt a közepesnél gyengébb termés várható - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. Meg kell akadályoznunk az újabb migrációs hullámokat, le kell zárni a migrációs útvonalakat - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Evarist Bartoloval, a Máltai Köztársaság kül- és európaügyi miniszterével tárgyalt. Jónak nevezte a Visegrádi Együttműködés országainak elmúlt egy évét Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, a kormányfők csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón. Az egész Európai Unió számára igazságos 2021-2027-es költségvetés elfogadását szorgalmazta Andrej Babis cseh kormányfő a visegrádi csoport varsói csúcstalálkozóját követő sajtóértekezleten. Berlinben tárgyalt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár a magyar és a német kormány közötti kétoldalú együttműködésről. Százezer ember ivóvízellátását biztosította a kormány Ugandában, és kialakított egy kibervédelmi elemzőközpontot is a két ország között 2019-ben létrejött megállapodás keretében - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A visegrádi csoport legyen a koronavírus-járvány utáni európai gazdasági fejlődés pólusa – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök. A visegrádi csoport segíteni akarja az Európai Uniót a koronavírus utáni jövője alakításában - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. A világon 10 871 362 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 521 298, a gyógyultaké pedig 5 754 013 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jövő péntektől számos országból, köztük Magyarországról karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába - közölte a brit közlekedési minisztérium. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy engedélyezi a koronavírus súlyos eseteiben alkalmazható, remdesivir hatóanyagú, Veklury néven futó gyógyszer feltételes forgalomba hozatalát. Ukrajnában egy nap alatt ismét kiugróan nagy számú, 876 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak. A szlovén kormány döntése alapján szombattól Horvátország, Csehország és Franciaország lekerül a biztonságos országok listájáról, miután ezen országokban nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt két hétben. A koronavírus-járvány súlyosbodása miatt rendkívüli helyzetet hirdettek Belgrádban. Hétfőtől ismét szigorításokat vezetnek be az északkelet-olaszországi Veneto tartományban, mert a koronavírus terjedését mutató reprodukciós ráta emelkedett. Előzetes eljárás indul Edouard Philippe távozó francia miniszterelnök és volt egészségügy miniszterei ellen a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt. Meghaladta a 200 ezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Szaúd-Arábiában. Jean Castext bízta meg Emmanuel Macron francia államfő az új kormány megalakításával néhány órával az után, hogy lemondott az Édouard Philippe vezette kabinet - közölte az elnöki hivatal. Kanada felmondja a Hongkonggal kötött kiadatási megállapodását, és korlátozza az oda irányuló exportját, miután kedden hatályba lépett az új nemzetbiztonsági törvény a volt brit gyarmaton. Valószínűleg atomreaktorból származnak azok a radioaktív részecskék, amelyeket Észak-Európa fölött észleltek, de egyelőre nem tudni, hogy honnan erednek - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. Legkevesebb 4 ember meghalt, 97 pedig megsérült Törökországban, azután, hogy egyelőre ismeretlen okból robbanássorozat indult be egy tűzijátékgyárban az északnyugati Sakarya tartományban, Hendek város közelében. Teherautók rakterében rejtőző csaknem negyven határsértő Magyarországra jutásának megakadályozásáról számolt be a román határrendészet. Tizenegy migránst és két embercsempészt fogtak el a rendőrök Győrnél. A nyári idegenforgalmi szezonban hosszabb nyitvatartással üzemel hétvégén a bácsalmási közúti határátkelőhely - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Több mint húsz embert fogott el a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ egy összehangolt kábítószer-ellenes akció keretében. A következő két évben is Horváth Attila irányítja az FTC-HungaroControl férfi kézilabdacsapatát. Térdsérülését követően gyakorlatilag már fájdalommentesen tud edzeni az olimpiai bajnok kalapácsvető Pars Krisztián, aki bízik abban, hogy Halász Bencével együtt ott lehet majd a tokiói játékok fináléjában.