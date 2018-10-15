2018. október 15.,
hétfő, Teréz napja

Baloldali kudarc

Hír TV

2018. október 15., hétfő 21:10

Németország leggazdagabb tartományában is tovább erősödtek a bevándorlásellenes erők, miközben a baloldal szavazóinak több mint felét elveszítette. Mit mutatnak Európa számára a bajor választási eredmények? Pócza István és Törcsi Péter voltak a vendégeink.

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