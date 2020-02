Bakondi György: Politikai nyomásgyakorlás a jelenlegi migránsmenet

Három órával ezelőtt több száz migráns érkezett a szerb-magyar határ tompai átkelőjéhez. Gond nélkül eljutottak a magyar kerítésig, ahol már magyar rendőrök várták őket. A migránsok azt mondják békés a szándékuk, és csak annyit kérnek, engedjék őket Nyugat-Európába.

A helyszínen tudósítónk, Mészáros György beszélt az ottani helyzetről. Elmondta Aleksandr Vulin szerb védelmi miniszter Szabadkára érkezett, aki minden bizonnyal a határátkelőhöz igyekszik. A legtöbben már sátrat is vertek, felkészültek az éjszakára.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, itt egy folyamat látszik, amit a magyar szervek, hírszerző szolgálatok és rendőrök is beazonosítottak. Bakondi György szerint az első jel az volt, hogy nagyon nagy számban érkeztek a bosnyák-horvát határról vissza Szerbia felé migránsok, holott a horvát határon nincs kerítés, tehát könnyebb az átjutás, mint egy kettős kerítésen.

„Ha január első napjának a mai napig terjedő adatait megnézzük, akkor több mint 4300 határsértőt fogott a rendőrség bő egy hónap alatt ezen a határszakaszon. Aztán jött a röszkei áttörési kísérlet, az egy tesztelés volt a magyar rendőri erők reagálóképességét, az őrzési szigorát ellenőrizték, tesztelték. Kizárólag erős, fiatal, katonakorú férfiak vettek részt ebben a tesztelésben. Aztán most lehetett látni, hogy szervező munka zajlik, ebben Soros György által finanszírozott civilszervezetek részvétele teljesen világos, a rendszerük is ugyanez. Látják sokan, hogy angol és német nyelvű feliratokat emelnek föl és az is furcsa és nem véletlen, hogy most már nem csak katonakorú fiatal férfiak jelentek meg, hanem ösztönözték azokat az embereket, akik a tranzitzónákban vártak, hogy majd bejussanak és benyújtsák a menekültkérelmüket és bátorították őket, hogy a gyerekeseket át fogják engedni”

- fogalmazott Bakondi György. Hozzátette, ez a mostani akció egy 300 fővel végrehajtott elsősorban a médiának szóló, politikai nyomásgyakorlás.

„Látnunk kell, hogy ez a 300 fő arab származású. Szírek, irkaiak, algériaiak, marokkóiak. Nincsenek közöttük afgánok és nincsenek közöttük irániak, pakisztániak. Holott az elmúlt hetekben azért főleg az afgánok jelenléte elég nagy arányú volt. Látjuk azt is, hogy további mozgások vannak a román-szerb-magyar hármashatár térségéből is. Elindultak a migránsok Tompára és az ország mélységében lévő menekülttáborokból is elég jelentős számban indultak útnak.”

Teljes beszélgetés:

