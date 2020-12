Bagdy Emőke: Ha nincs kontroll és eszköz, akkor egy alaprémület költözik az emberi lélekbe

Három nap múlva megérkezik a koronavírus elleni első adag oltóanyag Magyarországra - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. „A csata döntő fázisába léptünk” - fogalmazott a kormányfő. December 27-én a Dél-pesti Centrumkórházban kezdődik az egészségügyi dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: A védőoltások beadására 25 helyet jelöltek ki, így országosan biztosítottak lesznek az oltóhelyek több oltószobával. 1894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 308 262-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 616-ra emelkedett. Az emberek „bízzanak a védőoltásokban”, mert az európai és a magyar hatóságok által engedélyezett vakcinák biztosan hatékonyak lesznek - kérte a lakosságot Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa. A magyar kormány és az amerikai Lilly gyógyszergyártó megállapodást írt alá több ezer magyar Covid-19-fertőzött beteg bamlanivimab antitest-terápiával történő gyógyításáról - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Újabb három pécsi óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet a hatóságok a koronavírus-járvány miatt. Karácsony Gergely főpolgármester egy személyben döntött arról, hogy tíz százalékkal megemeli a gyermekétkeztetés díját a fővárosi fenntartású köznevelési intézményekben. A kormány célja, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon gyermeket vállalni, nevelni és otthont teremteni - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára. Megindult a vásárlók tömege az üzletekbe, a válság ellenére arra is van esély, hogy az ünnepek előtti költekezés eléri a tavalyi szintet - írja a Magyar Nemzet. Húszmillió forintos támogatásból valósul meg felújítás a miskolci megyei kórház gyermekrehabilitációs osztályán. Az ünnepek alatt is védik a határt a katonák és a rendőrök, Magyarország pedig jövőre is folytatja eddigi migrációs politikáját: biztosítja a határvédelmet és az ország belső biztonságát a határokon - mondta a miniszterelnök belbiztosági főtanácsadója. Lelőttek három csendőrt Franciaországban, egy negyedik pedig megsérült a közép-franciaországi Clermont-Ferrand régióban. Az elkövetőt később holtan találták meg. A világon 77,9 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbiába megérkezett az amerikai-német Pfizer/BioNTech új koronavírus elleni vakcinából egy kisebb szállítmány, 4800 dózis - jelentette a RTS szerb közszolgálati televízió. A horvát kormány elfogadta a koronavírus-járvány elleni nemzeti oltási tervet, amelynek keretében első körben az egészségügyi dolgozók, illetve az idős- és szociális otthonok lakói és munkatársai kapnak majd a vakcinából. Sikertörténetnek nevezte a koronavírus elleni vakcina gyors kifejlesztését és engedélyeztetését Sebastian Kurz osztrák kancellár. Új csúcsra emelkedett és megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban. Franciaország és Belgium lehetővé tette, hogy hazatérjenek Nagy-Britanniából állampolgárai és azok a külföldiek, akik a területén laknak. Újraindult a teherforgalom és korlátozott mértékben az utasforgalom is Nagy-Britannia és Franciaország között, miután a két kormány megállapodott ennek feltételeiről. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament Florin Citu miniszterelnök jobbközép koalíciós kormányának. A nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó törvény elfogadása és az idegengyűlölet hatékony büntetése is szerepel Florin Citu vezette jobbközép bukaresti kormány programjában. Benyújtotta lemondását Ion Chicu moldovai kormányfő. Chicu, aki korábban pénzügyminiszter volt, nem fűzött magyarázatott döntéséhez. Oroszország semmi jót nem vár Joe Biden leendő amerikai elnöktől, akinek külpolitikáját az oroszelleneség fogja vezérelni - mondta Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Az Európai Bizottság egy évvel meghosszabbította a törökországi menekülteket segítő humanitárius programokat. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának honlapját nagyszabású kibertámadás érte, miután elrendelte Selahattin Demirtas bebörtönzött törökországi kurdbarát politikus azonnali szabadon bocsátását. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt egy nap alatt 276 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Jogerősen két év hat hónap börtönre ítélt a bíróság egy szír embercsempészt, aki négy embert próbált meg jogellenesen Magyarországon keresztül Bécsbe szállítani - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Télen naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez karácsonykor akár a negyvenet is eléri - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közel húsz helyszínen korszerű utasbeállót épít a MÁV elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő, utasbeálló nélküli megállóhelyekre, illetve a rossz műszaki állapotúak helyére - közölte a vasúttársaság. Doppinghasználat miatt négyéves eltiltást kapott Király Mónika többszörös magyar bajnok országúti kerékpáros. Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK 101:93 Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - Titánok 4:1 Január 20-án pótolják a labdarúgó NB I második fordulójából elhalasztott Ferencváros-Diósgyőr mérkőzést.