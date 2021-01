Az OGYÉI főigazgatója beoltatná magát a kínai vakcinával

Jövő hét elejétől oltják azokat, akik regisztráltak - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta: az egészségügyi dolgozók oltásával már végeztek, hét végéig pedig lezárul a szociális otthonokban élők és dolgozók oltása is. A kormányfő úgy látja: ha nem jön kínai vakcina, március elejéig 880 ezer embert tudnak beoltani, ha lesz kínai oltóanyag, ezt a számot meg tudják duplázni, ha pedig lesz orosz vakcina is, még gyorsabb lesz az oltás. A miniszterelnök beszélt a vendéglátósok helyzetéről is. Orbán Viktor azt mondta: felgyorsítják az éttermeknek és szállodáknak járó támogatások kifizetését, erről tegnap döntött a kabinet. Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. 1459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 364 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 12 374 főre emelkedett. Bővül az oltási paletta, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezte a kínai Sinopharm-vakcinát is - közölte az országos tiszti főorvos. Országosan 1845 szociális intézménybe jut el a koronavírus elleni vakcina a következő három napban - közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A jövő hét elején megkezdődik a legidősebb regisztrált emberek védőoltása, őket a háziorvosok fogják értesíteni - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István hozzátette: 1800 háziorvosi praxis kap egy-egy ampulla Moderna-vakcinát. Az abban lévő tíz adag oltóanyagot a regisztráció és az életkor sorrendjében praxisonként tíz idős ember kapja meg. A Dél-pesti Centrumkórházban megkapta egy koronavírus-fertőzött az első adag bamlanivimab gyógyszert - közölte az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. „Megállapodtam Stumpf Istvánnal, aki vállalta a felsőoktatási modellváltás koordinációját” - írta ki közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Stumpf István kormánybiztosként látja el a feladatot február elsejétől. Miért nőtt a korábbi 75 millió forintról annak 56-szorosára a Lánchíd felújításáért fizetendő előleg összege? - tette fel a kérdést a Volner Párt elnöke. Volner János hangsúlyozta, hogy ugyanaz a cég került most ki győztesként a közbeszerzésből, amely Tarlós István főpolgármestersége idején ötmilliárd forinttal kevesebbért vállalta a munkát. A demográfiai fordulat évtizede volt a 2010 és 2020 közötti időszak, ez idő alatt 24 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv Magyarországon, ez az adat Európában a legjobb - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hozzátette: az évek óta tartó lendület megtorpanhat a koronavírus-járvány hatására, de a kormány bízik abban, hogy ez nem tart majd sokáig. Könnyebbé válhat az 1-es típusú diabéteszes gyermeket nevelő családok élete, miután a kormány több olyan döntést is hozott, amely a gyermekek óvodai és iskolai életét, étkeztetését, sportolását és táboroztatását érinti - közölte Novák Katalin. A magyarországi egyetemek egyértelműen nyertesei lesznek az unió helyreállítási alapjának - mondta az innovációs és technológiai miniszter. Az ITM elindította az egészségipari vállalkozások fejlesztését célzó, 23 milliárd forintos felhívás társadalmi egyeztetését, amelynek köszönhetően a közeljövőben akár 50 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Magyarországon. A kormány folytatja a határ menti térségek fejlesztését, a Rába-vidék program keretében 900 millió forinttal segíti a magyarországi szlovének lakta térséget - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása valósul meg - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Koreai cég épít akkumulátor gyárat Iváncsán. A beruházás 700 ezer négyzetméteren már idén elindul. Megkezdődött a Csepeli Közpark építésének előkészítése, ami a maga 36 hektáros területével Budapest egyik legnagyobb parkja lesz - írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Facebookon. Az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna célja a felzárkózás a szomszédos országok határ menti régióihoz, elsősorban Pozsony és térségéhez, valamint Burgenlandhoz - mondta Navracsics Tibor kormánybiztos. Magyarország időarányosan túlteljesítette az áldozatsegítéssel kapcsolatos európai uniós elvárásokat - közölte az igazságügyi miniszter közösségi oldalán. Nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek is, hogy az ország működtetéséhez nélkülözhetetlen energiahordozót, a gázt több forrásból és több útvonalon lehessen megvásárolni és behozni Magyarországra - hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter. A világon 100,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság feltételes engedélyt adott az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára. Az Európai Bizottság az AstraZenecával megállapodásban nyilvánosságra hozta a brit-svéd gyógyszeripari vállalattal a koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről szóló szerződést. Februártól lesz elérhető a koronavírus elleni, orosz gyártmányú egydózisú Szputnyik light vakcina - közölte Twitter-oldalán a Szputnyik V oltóanyag gyártója. Az Európai Bizottság rendelkezést léptetett életbe arról, hogy az európai uniós tagországokban minden esetben engedélyeztetni kell a koronavírus elleni oltóanyagok külföldre vitelét. A francia Sanofi után a svájci Novartis is beszáll a Pfizer/BioNTech konzorcium koronavírus elleni vakcinájának gyártásába az előzetes megegyezés szerint, amelyet pénteken jelentett be a bázeli székhelyű gyógyszergyártó. Nincs kapcsolat a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinája és a beoltások után jelentett halálesetek között, és nem azonosítottak új mellékhatásokat sem - közölte az Európai Gyógyszerügynökség Amszterdamban. A Szputnyik V vakcinából 50 millió ember beoltásához szükséges 100 millió adagot tudna Oroszország szállítani az Európai Unióba 2021 második negyedévében - közölte az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Újabb negyvenezer adag Szputnyik V orosz vakcina érkezett Szerbiába - közölte a szerb innovációs minisztérium. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől kért segítséget az Ukrajna számára elegendő mennyiségű, új koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséhez. A kijevi parlament második olvasatban is elfogadta a gyógyszerek és védőoltások, köztük a koronavírus elleni vakcinák gyorsított bejegyzését lehetővé tevő törvénymódosítást, megtiltva egyben az Oroszországban kifejlesztett oltóanyagok bejegyzését. Újabb 6,5 millió adag kínai, koronavírus elleni CoronaVac vakcina érkezett Törökországba - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Az uniós tagállamok esetleges vakcinaexport-tilalma megakadályozhatja Japánt abban, hogy megfelelő mennyiségű vakcinához jusson, és ez globális következményekkel járhat - mondta Kono Taro közigazgatási reformért felelős japán miniszter. Romániában tovább halasztják a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző foglalkoztatási csoportok már előjegyzett tagjainak a beoltását - döntötte el a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság. Néhány járványügyi korlátozás megszüntetése után sem Horvátország, sem Szlovénia nem tervez további enyhítéseket az elkövetkező hetekben - közölte a helyi sajtó. Csehországban újra nő a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek és a halálesetek száma, ugyanakkor mérsékelten csökken a kórházban kezeltek és a súlyos esetek száma. A járvány március eleji kirobbanása óta 16 072 személy halt meg. A korábbiaknál fertőzőképesebb vírusváltozatokkal erősen sújtott országokból Németországba irányuló forgalom korlátozásával egészítette ki a német szövetségi kormány az új típusú koronavírus járványának megfékezését szolgáló intézkedéseit. Az olasz kormány elvesztette a koronavírus-járvány feletti ellenőrzését - írta a titkosszolgálat jelentésére hivatkozva a La Repubblica című baloldali napilap. A görög kormány úgy döntött, hogy a jövő héttől újranyithatnak a középiskolák az egész országban, mindazonáltal szigorítanak a korlátozásokon a koronavírus-járvány ellen a fővárosi régióban, amelyben a lakosság csaknem 40 százaléka él. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének lassulását, legrosszabb esetben stagnálását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató új becslési sávja. Több ezer dollárnak megfelelő összeget fizetnek a szingapúri hatóságok azoknak a helyi lakosoknak, akiknél komoly mellékhatásokat okoz a koronavírus elleni oltás. Mexikó megelőzte a koronavírus okozta halálesetek számában a nála tízszer népesebb Indiát, és ezzel a harmadik helyre került a globális járványlistán. Megkezdték a munkát Vuhanban az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi szakértői, akik az új típusú koronavírus eredetének felkutatására érkeztek két héttel ezelőtt a közép-kínai városba. Törvényesítette az eutanáziát a portugál parlament. Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai Új START-egyezmény ötéves meghosszabbításáról rendelkező törvényt - közölte a Kreml sajtószolgálata. Az új amerikai kormány delegációt küld Kabulba békefolyamattal kapcsolatos konzultációk céljából - mondta Asraf Gáni afgán elnök. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen harcoló, Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció megerősítette, hogy a héten egy légicsapásban megölték a szervezet legfőbb iraki vezetőjét az ország északi részén. Kisebb pokolgép robbant Izrael újdelhi nagykövetsége közelében - jelentette be egy rendőrségi szóvivő, aki szerint házilagosan készített robbanószerkezet lépett működésbe. Mintegy 200 ezer ember volt kénytelen elmenekülni a Közép-afrikai Köztársaságon belül vagy a szomszédos országok felé a december 27-i elnökválasztás eredményét elutasító fegyveres csoportok támadásai miatt - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Legalább tízen életüket vesztették, és tizennégyen megsérültek az oroszországi Szamara megyében egy kisbusz, egy teherautó és egy személygépkocsi frontális ütközésében. Összehangolt akcióban négytagú bűnszövetségre csaptak le a rendőrök, a gyanúsítottak több megyében kábítószert terjesztettek - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A bíróság - nem végleges végzésében - letartóztatott egy egykori rendőrt, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt csütörtökön 107 esetben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A Budapesti Közlekedési Központ 25,5 milliárd forintos menetdíjkiesést könyvelt el 2020-ban, emellett 100 millió forintot költött a koronavírus-járvány elleni védekezésre. BKK: Teljes szélességében lezárják a VIII. kerületi Baross utcát egy szakaszon január 30-án, szombat hajnaltól január 31-én, vasárnap a késő esti órákig toronydaru bontás miatt. Visszavonásig fenntartják a magyarországi mobilszolgáltatók az adatforgalmi kedvezményeket a távoktatás támogatásához, egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti az előfizetők adatkeretét - közölték a szolgáltatók. Harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett a Körmend a férfi kosárlabda Európa Kupa csoportkörében, így búcsúzott a sorozattól. Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár 94:69 Jégkorong Erste Liga: SC Csíkszereda (romániai)-MAC HKB Újbuda 5:2; Gyergyói HK (romániai)-Debreceni EAC 3:2 Összesen 240 millió forinttal részesülnek a nyíregyházi sportegyesületek a kiemelt vidéki sportegyesületeknek juttatható több mint 2,1 milliárd forint összegű rendkívüli támogatásból - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Női röplabda Extraliga: Szent Benedek RA-Fatum Nyíregyháza 0:3