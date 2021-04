Aradszki András öt hónap alatt győzte le a koronavírust

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt a Karmelita kolostorban. „Sokat beszéltünk a közös értékeinkről, világos, hogy mi a család, a méltóság és a nemzeti szuverenitás értékeit képviseljük. Európai reneszánszt akarunk” - közölte a magyar miniszterelnök a megbeszélés után. A kereszténydemokratáknak jelenleg nincs megfelelő képviseletük Európában, azért dolgozunk, hogy legyen hangjuk, képviseletük és súlyuk az európai politikában - mondta Orbán Viktor. Közölte: megállapodtak, hogy részt vesznek az Európa jövőjéről folytatott vitában, és a következő hetekben programot állítanak fel arról, hogy miként fogják ezt megtenni. Véget akarnak vetni annak a nevetséges politikai gyakorlatnak, amely szerint a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak meg csak közepe - hangsúlyozta a miniszterelnök. Van esély rá, hogy az Európai Parlamentben egy olyan formáció jöjjön létre, amely az EP-belül is az emberekkel foglalkozik – mondta ifj. Lomnici Zoltán a budapesti Orbán-Salvini-Morawiecki-találkozó kapcsán Magyarország élőben című műsorunkban. A Századvég jogi szakértője szerint az Európai Parlament kizárólag olyan témákat képvisel, amelyek az európai polgárok nagy többségét nem érintik. 9288 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 661 721-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 258 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 995-re emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 2 millió fő, közülük 787 ezren már a második oltását is megkapták. A húsvéti ünnepek idején is mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl az oltási sorrendben, az eddig regisztrált 65 év felettiek háromnegyede már megkapta valamelyik vakcinát. Elkezdődött a már korábban regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása - közölte a koronavirus.gov.hu Az a cél, hogy húsvét után minél hamarabb meglegyen a 2,5 millió beoltott - mondta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Lehetséges, hogy saját pártja, a Demokratikus Koalíció felelőtlen kampánya okozta a 71 éves Penz András halálát. A Magyar Nemzet információi szerint a DK politikusa februárban megkapta az értesítést a koronavírus elleni védőoltás időpontjáról és helyéről, ám ő visszautasította a neki felkínált, kínai Sinopharm-vakcinát. A baloldaliak hónapok óta azon ügyködnek, hogy elbizonytalanítsák az embereket az oltásokkal kapcsolatban, petíciót indítottak a vakcinák ellen, és kamuhírekkel támadtak szinte mindent a járvány elleni védekezés közben - emlékeztetett Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a baloldalt felelősség terheli minden olyan ember haláláért, akit ők beszéltek le az oltásról, vagy elbizonytalanítottak. „A gond a kétszínűséggel van: téged elbizonytalanítunk, lebeszélünk, kétségeket ébresztünk, de magunkat azért beoltatjuk, amint lehet, meg akkor is, amikor nem” - így reagált a Fidesz frakcióvezetője arra, hogy Gyurcsány Ferenc megkapta a védőoltást. Álságos, hogy Gyurcsány Ferenc beoltatta magát, miközben másoknak azt tanácsolja, ne fogadjanak el bizonyos vakcinákat - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint a baloldal olyan gátlástalanul akarja megszerezni a hatalmat, hogy az emberek életére sincs tekintettel. Az ellenzéknek az a célja, hogy az oltási folyamat lassításából politikai hasznot húzhatnak. A baloldali elemző útmutatásait követve, a gyászoló családokat kezdte hergelni Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán szólította meg az özvegyeket és árvákat. Az ellenzék vezetője egy nappal azután írta meg posztját, hogy Nagy Attila Tibor arról beszélt: a koronavírusban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak gyászára kellene alapozni az ellenzék kormányellenes kampányát. Volner János független országgyűlési képviselő hullarabláshoz hasonlította a baloldali kampányt. Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban hoz döntést a köznevelési törvény módosításáról - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nemzeti felelőtlenség lenne, ha a kormány nem nyitna kelet felé - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója. Megkezdődött egy új, online korszak, amelyben az adóhivatal már minden számlát lát. A március 31-ig tartó szankciómentesség lejártát követően továbbra is méltányosan, az adózóval együttműködve jár el a NAV - közölte Izer Norbert államtitkár. Kinevezte az új szlovák miniszterelnököt, Eduard Hegert és kormányát Zuzana Caputová államfő. Orbán Viktor gratuláló levelet küldött Szlovákia miniszterelnökévé történt kinevezéséhez Eduard Hegernek, a távozó Igor Matovic kormányfőnek pedig egy másik levélben köszönetet mondott az eddigi kitűnő együttműködésükért. Stabilra javította az eddigi negatívról több európai, köztük a magyar bankrendszer kilátását a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő. A koronavírus-járvány ellen az oltás az egyetlen alternatíva, ezért a vakcinákból semmiképpen sem szabad ideológiai és politikai kérdést csinálni - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Genfben. A világon 128,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában életbe lépett az országos zárlat: lakhelyelhagyási tilalmat vezettek be, és az iskoláknak ismét online oktatásra kellett átállniuk. Ukrajnában két egymást követő napon döntötte meg a korábbi csúcsot az egy nap alatt koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma. Egy nap alatt több mint 17,5 ezer új esetet regisztráltak, az elhunytak száma 421-gyel emelkedett. Meghaladta a két és fél milliót az új koronavírus elleni valamelyik vakcinával beoltottak száma Szerbiában, közülük több mint egymillióan már a második adagot is megkapták. Antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni Horvátországba - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter. A koronavírus-járvány több mint egy éve alatt most márciusban haltak meg a legtöbben Csehországban, már több mint 26,5 ezer az elhunytak száma. Olaszországot húsvétra teljesen lezárják, és a szigorú korlátozásokat április végéig fenntartják a római kormány rendelkezése szerint, amely szankciókat is tartalmaz a vakcinázást elutasító egészségügyi dolgozók számára. A francia nemzetgyűlés jóváhagyta a koronavírus-járvány megfékezésére Emmanuel Macron államfő által bejelentetett országos korlátozásokat, az ellenzék bojkottálta a szavazást. A francia kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében szombattól az ország egész területére kiterjeszti azokat a korlátozásokat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak. Nagy-Britanniában meghaladta a 35 milliót a beadott oltások száma, ezzel a szigetország az első helyen áll Európában. Csoportokban hagyják el Phenjant az ott dolgozó külföldi diplomaták a járvány miatt bevezetett kemény szigorítások és a nélkülözés miatt - közölte a közölte az észak-koreai fővárosban működő orosz nagykövetség. Brüsszelben vízágyukkal oszlatott fel a rohamrendőrség egy több ezer résztvevős szabadtéri partit, amelyet a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett rendelkezések ellenére tartottak meg. Az Iszlám Állam terrorszervezetnek egy üzemanyag-objektum elleni támadását sikerült megakadályozni Tver megyében - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Belgiumban letöltendő börtönbüntetésre ítélték az embercsempészeket, akiknek migránsokat szállító kisteherautójában egy kétéves kislány meghalt, miközben a rendőrök elől menekültek - közölte a La Libre Belgique című lap. Négy ember, köztük egy gyerek vesztette életét a kaliforniai Los Angelestől mintegy 48 kilométerrel található Orange város egy irodaházában lövöldözésben, többen megsérültek, köztük a gyanúsított is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság lezárta a Szilágyi István megölése miatt folytatott nyomozást és az iratokat átadja az ügyészségnek. Április 2-án, nagypénteken, április 4-én, húsvétvasárnap és április 5-én, húsvéthétfőn kizárólag az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és készenlétet ellátó gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az első negyedévben harmincöten haltak meg tűz vagy füst miatt, és 2250 otthon gyulladt ki - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Férfi kézilabda BL nyolcaddöntő, első mérkőzés: Vardar Szkopje - TelekomVeszprém 27:41 A magyar labdarúgó-válogatott a ciprusi és az ír csapattal játszik felkészülési mérkőzést a nyári, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt. Sipos Jenő szóvivő szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség elkötelezett abban, hogy ősszel bevezesse a videobíró alkalmazását az OTP Bank Ligában. A magyar női kézilabda-válogatott a címvédő Oroszországgal, valamint Franciaországgal, Spanyolországgal, Svédországgal és Brazíliával került egy csoportba az idén nyárra halasztott tokiói olimpia csoportkörének sorsolásán.