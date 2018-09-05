Aktív aktivisták

2018. szeptember 5.,
szerda, Viktor, Lorinc napja

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2018. szeptember 5., szerda 21:49, frissítve: szerda 21:50

A nyugati civilizáció sírásójának nevezte a Helsinki Bizottságot az Alapjogokért Központ igazgatója. A stúdióban volt Szánthó Miklós.

 

 

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