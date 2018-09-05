Aktív aktivisták

2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA
KOCSIS MÁTÉ: A FIDESZ-FRAKCIÓ AZT JAVASOLJA, HOGY AZ ORSZÁGGYÛLÉS HATÁROZATBAN VÁLASZOLJON A SARGENTINI-JELENTÉSRE.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: SZÜKSÉG VAN EGY ERÕS EURÓPAI UNIÓRA, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG EREJE AZ ERÕS TAGÁLLAMOKON ALAPSZIK.
EURÓPA FÖDERALISZTIKUS KONCEPCIÓJA ZSÁKUTCA, A TAGÁLLAMOKAT GYENGÍTI A NEMZETI HATÁSKÖRÖK ELVÉTELE TETTE HOZZÁ A KÜLÜGYMINISZTER.
KSH: 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚLIUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST.
VARGA MIHÁLY: AZ IPARI TERMELÉS, A FOGYASZTÁS, A FOGLALKOZTATÁS ÉS A BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓ BÕVÜLÉSE FENNTARTHATÓVÁ TESZI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST M1.
NÉGY SZÁZALÉK FELETTI GDP-NÖVEKEDÉS VALÓSULHAT MEG AZ IDÉN, A KISKERESKEDELMI FORGALOM 6 SZÁZALÉK KÖRÜL BÕVÜLHET ELEMZÕK SZERINT.
AJÁNLÁSOKAT FOGALMAZOTT MEG AZ ÉPÍTÕIPARI SZAKMA, HOGY ELKERÜLJÉK A KÉSÉSEKET A KÖZPÉNZBÕL FINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSOKNÁL.
TÖBB MINT 600 MILLIÁRD FORINT JUT OKTATÁSRA 2019-BEN, ENNEK JELENTÕS HÁNYADA A BÉREKET FEDEZI MONDTA RÉTVÁRI BENCE AZ M1-EN.
A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR HELYZETÉRTÉKELÉSE SZERINT BÉREMELÉSRE VAN SZÜKSÉG A PEDAGÓGUSOK LEMORZSOLÓDÁSÁNAK MEGÁLLÍTÁSÁHOZ.
A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK.
RÉTVÁRI BENCE: KÓRHÁZREFORMOT TERVEZ A KORMÁNY A HATÉKONY GAZDÁLKODÁS ÉS A VALÓS TELJESÍTMÉNY SZERINTI FINANSZÍROZÁS MAGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.
AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÉ VISZI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT A FIDESZ.
KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL FORDUL A FÕPOLGÁRMESTERI HIVATALHOZ A PÁRBESZÉD A PATKÁNYOK ELSZAPORODÁSA MIATT.
DAVID LIDINGTON BRIT MINISZTERELNÖK-HELYETTESSEL TÁRGYALT SZIJJÁRTÓ PÉTER BUDAPESTEN.
SZIJJÁRTÓ: MAGYARORSZÁG ARRA TÖREKSZIK, HOGY A BREXIT UTÁN IS SZOROS EGYÜTTMÛKÖDÉS LEGYEN A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT.
ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ÉS CSEHORSZÁG EGYETÉRT, HOGY AZ EU ÉS TÖRÖKORSZÁG MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSA MINTA LEHET MÁS TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA.
KÉT OROSZ GYANÚSÍTOTTAT NEVEZETT MEG A BRIT VÁDHATÓSÁG A SZKRIPAL-ÜGYBEN.
BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A GYANÚSÍTOTTAK AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI.
OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁNAK NEM MOND SEMMIT AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSSEL KAPCSOLATBAN MEGNEVEZETT KÉT GYANÚSÍTOTT.
A BRIT ÜGYÉSZSÉG EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT BOCSÁT KI, MERT AZ OROSZ ALKOTMÁNY TILTJA OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK KIADATÁSÁT.
BEJELENTETTE MANFRED WEBER, HOGY INDUL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI TISZTSÉGÉÉRT.
HA A NÉPPÁRT NYER AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON, WEBER LEHET AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJ ELNÖKE.
SZERB AKNAMENTESÍTÉSI KÖZPONT: TÖBB HELYEN VANNAK MÉG FEL NEM ROBBANT BOMBÁK AZ ORSZÁGBAN, AMIKET A NATO DOBOTT LE AZ 1999-ES LÉGICSAPÁSOK SORÁN.
VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A ROMÁN ÜGYÉSZSÉG AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS TERJEDÉSE MIATT.
KETTÕS ROBBANTÁSOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY BIRKÓZÓ KLUBBAN, AFGANISZTÁN FÕVÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 14 EMBER MEGHALT.
11-RE EMELKEDETT A JAPÁNBAN PUSZTÍTÓ DZEBI TÁJFUN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 340-EN MEGSÉRÜLTEK.
A TÁMOGATÁSOK FOKOZÁSÁT KÉRTÉK A VENEZUELÁVAL SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK A HOZZÁJUK BEVÁNDORLÓK NAGY SZÁMA MIATT.
TÖBB MINT EGY TONNA JELÖLETLEN ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT TALÁLTAK A NAV MUNKATÁRSAI EGY TEHERAUTÓBAN MAKÓN, A BÍRSÁG MILLIÓS IS LEHET.
TÖBB MÉTERT ZUHANT EGY NYOLCÉVES GYERMEK, MIUTÁN KIESETT EGY KAPOSVÁRI KÓRHÁZ ABLAKÁN, SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
FELOLDOTTÁK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT CSONGRÁD ÉS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN.
HAZAHOZTÁK SVÁJCBÓL ÉS KIHALLGATTÁK A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT ELHÍRESÜLT SZ. GÁBORNÉT, AKIT CSALÁS GYANÚJA MIATT KÖRÖZTEK.