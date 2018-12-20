2018. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
ÁDER JÁNOS ALÁÍRTA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁT - TETTE KÖZZÉ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL.
MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A MÓDOSÍTÁS NEM ÜTKÖZIK AZ ALAPTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBE, VALAMINT SZÁMOS ORSZÁGBAN A TÚLÓRA MÉRTÉKE A MAGYARORSZÁGIVAL MEGEGYEZÕ VAGY AZT MEGHALADÓ MÉRTÉKÛ.
ROGÁN ANTAL: A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA SZÁMÁRA IS SORSDÖNTÕ MAGYAR HÍRLAP.
A FIDESZ-KDNP FELKÉSZÜLT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA, TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ VEZETI MAJD A FIDESZ-KDNP VÁLASZTÁSI LISTÁJÁT.
AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTERT EGYBEN EURÓPAI BIZTOSNAK IS JELÖLIK - JELENTETTE BE A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA.
VARGA MIHÁLY: RENDKÍVÜL KEDVEZÕ A KERESETEK ALAKULÁSA, A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSÉVEL PÁRHUZAMOSAN EMELKEDNEK A BÉREK MONDTA A KSH OKTÓBERI ADATAIRA REAGÁLVA AZ M1-EN.
PARRAGH LÁSZLÓ: A MAGYAR GAZDASÁG KIVÁLÓ ÁLLAPOTBAN VAN, DE FEL KELL KÉSZÜLNI A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMAT VÁLTOZÁSÁRA.
PALKOVICS LÁSZLÓ: MINDEN MEGYESZÉKHELY ELÉRHETÕ LEGYEN GYORSFORGALMI ÚTON, ILLETVE MINDEN AUTÓPÁLYA ELÉRJE AZ ORSZÁGHATÁRT.
AZ ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOKRA 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY 2025-IG KÖZÖLTE AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER BERETTYÓÚJFALUBAN.
BALOLDALI ELLENZÉK: EGY JELÖLTNEK KELL SZEMBEN ÁLLNIA TARLÓS ISTVÁNNAL A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON.
A BALOLDALI PÁRTOK MEGEGYEZTEK A BUDAPESTI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI ELÕVÁLASZTÁSRÓL, A SZOCIALISTÁK HORVÁTH CSABÁT TÁMOGATJÁK, A TÖBBIEK HIVATALOSAN MÉG NEM ÁLLÍTOTTAK JELÖLTET.
OKTATÁSI HIVATAL: MÁTÓL LEHET JELENTKEZNI A 2019 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSEKRE, VALAMINT FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEKRE, A HATÁRIDÕ FEBRUÁR 15.
ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: TÖBB MILLIÓ FORINTNYI KÁR KELETKEZETT AZ ELMÚLT HÉT TÜNTETÉSEI SORÁN A PARLAMENT ÉPÜLETÉBEN ÉS A KOSSUTH TÉREN.
ELMARASZTALTA A BÍRÓSÁG MÁRKI-ZAY PÉTERT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÓRHÁZRA TETT KIJELENTÉSEI MIATT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: INKÁBB AFRIKAI-ÁZSIAI-LATIN-AMERIKAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-BEN, MINT GLOBÁLIS MONDTA NEW YORKBAN AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉSEN.
A FEHÉR HÁZ BEJELENTETTE, HOGY MEGKEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSA SZÍRIÁBÓL.
ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN.
IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL.
BENJAMIN NETANJAHU: IZRAEL FOKOZZA ERÕFESZÍTÉSEIT IRÁN ELLEN SZÍRIÁBAN.
AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM: MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK MENEDÉKKÉRELMÜK ELBÍRÁLÁSÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IGYEKVÕ MIGRÁNSOKNAK.
VEREKEDÉS TÖRT KI AZ UKRÁN PARLAMENTBEN, MIUTÁN EGY TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ MOSZKVÁHOZ HÛ "SZÁRNYÁT" NÉVVÁLTOZTATÁSRA KÖTELEZTE.
ÁTSZERVEZTÉK A HÍRSZERZÉST SZAÚD-ARÁBIÁBAN DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA UTÁN JELENTETTE A REUTERS.
AZ USA 15 OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉSI TAG ELLEN HOZOTT ÚJABB SZANKCIÓKAT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM.
VLAGYIMIR PUTYIN: MOSZKVÁNAK NORMALIZÁLNIA KELL KAPCSOLATAIT WASHINGTONNAL.
FELSZÁMOLTAK EGY OROSZ KÉMHÁLÓZATOT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE BE SAULIUS SKVERNELIS, A BALTI ORSZÁG MINISZTERELNÖKE.
DRÓNOK MIATT NEM MÛKÖDIK A LONDONI GATWICK REPÜLÕTÉR, A REPTÉR SZABOTÁZST GYANÍT, AZ EUROCONTROL SZERINT PÉNTEK REGGELIG BIZTOSAN NEM SZÁLLNAK FEL A GÉPEK.
TÖBB NÉMET REPÜLÕTÉREN MEGSZIGORÍTOTTÁK A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET - A SAJTÓ TERRORVESZÉLYT KÖZÖLT, DE A RENDÕRSÉG NEM ERÕSÍTETTE MEG.
HÁROM MIGRÁNS BÚJT MEG EGY KAMIONBAN TOMPÁNÁL, JOGELLENESEN PRÓBÁLTAK BEJUTNI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE.
FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY DEMONSTRÁLÓT, AKI A KOSSUTH TÉREN RÁTÁMADT A RENDÕRÖKRE.
A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT A JÁSZBERÉNYI ÚTON EGY FUTÓ NÕ ELLEN ELKÖVETETT TÁMADÁS ÜGYÉBEN.
KENDERÜLTETVÉNYT TALÁLTAK EGY HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FÉRFI LAKÁSÁN, ÕRIZETBE VETTÉK.
A GYERMEKVASÚT DECEMBER 24-ÉN HÛVÖSVÖLGYBÕL 12:10-KOR, SZÉCHENYIHEGYRÕL PEDIG 13:03-KOR INDUL, DECEMBER 25-TÕL 31-IG PEDIG MINDEN NAP A TÉLI HÉTVÉGI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDIK.
BKK: A FÕVÁROSI ÁTKELÕHAJÓ DECEMBER 24-26-IG, DECEMBER 31-ÉN ÉS JANUÁR 1-JÉN NEM KÖZLEKEDIK, DECEMBER 27-30-IG PEDIG A HÉTVÉGI MENETREND ÉRVÉNYES.