2018. december 20.,
csütörtök, Teofil napja

Advent

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2018. december 20., csütörtök 21:05

Krisztus eljöveteléről és a karácsony ünnepéről a herminamezői egyházközség plébánosával, Pajor Andrással beszélgettünk.

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