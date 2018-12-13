2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

A Vörös Terror relativizálása

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 20:00

Szamuely Tibor nem volt vérszomjas figura. Ezt állítja a Kérdések és válaszok 1918-1919-ről című kötet, amelyet a Politikatörténeti Alapítvány támogatásával adtak ki. A bolsevikok mentegetéséről Czopf Áron, a Mandiner újságírója beszélt.

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