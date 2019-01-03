2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

A világ előtt

Hír TV

2019. január 3., csütörtök 21:03, frissítve: csütörtök 21:30

Magyar operasikerek a világban, magyar művészek előadásában. Sanghajban és New Yorkban is hatalmas elismeréssel fogták a Shába királynőjét és a Mosoly országát. Vendégünk a rendező, Káel Csaba volt.

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