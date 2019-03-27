2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

A terror árnyékában

Hír TV

2019. március 27., szerda 20:17, frissítve: szerda 20:19

Apja Izrael egyik legnagyobb ellensége volt, ő mégis a zsidó államnak segített. A Hamasz egyik alapítójának fia „Zöld Herceg” kódnéven 10 évig tucatnyi merényletet hiúsított meg. Moszab Hasszán Juszef kendőzetlen őszinteséggel mesélt múltjáról.

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