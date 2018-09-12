2018. szeptember 12.,
szerda, Mária napja

A képviselők jelentős többsége el sem olvashatta a jelentést

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2018. szeptember 12., szerda 21:34, frissítve: szerda 21:39

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