2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

A budapesti jelölt

Hír TV

2019. január 8., kedd 21:15, frissítve: kedd 21:32

Elkezdődött az előválasztási harc a főpolgármester-jelöltségért a balliberális oldalon. Vendégünk volt a ma zászlót bontott MSZP-s Horváth Csaba, akinek elsősorban saját párttársait kell meggyőznie alkalmasságáról.

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