Műélet és műdrágaság?

MA BUDAPESTRE ÉRKEZNEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELLENÕREI, HOGY AZ UNIÓS PÉNZEK ÚTJÁT VIZSGÁLJÁK - PORTFOLIO.HU.
SAJÁT ÉTTERMÉBEN DOLGOZTATOTT INGYEN DIÁKOKAT SZILHALOM FIDESZES POLGÁRMESTERE - MAGYAR NEMZET.
A LAP SZERINT A POLGÁRMESTER ÁLTAL ALAPÍTOTT ISKOLA TANULÓI OLYKOR EBÉDSZÜNET NÉLKÜL ROBOTOLTAK NÁLA.
CSAK 2017 ELSÕ FÉLÉVÉBEN TÖBB MINT 800 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ VÁNDOROLT EL KÜLFÖLDRE - VILÁGGAZDASÁG.
HÛTLEN KEZELÉS ÉS HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTIK DEMECSER MENESZTETT FIDESZES POLGÁRMESTERÉT - CÉLPONT.
KÉSÕ ESTIG ÜLÕSZTRÁJKOLTAK CIVILEK VASÁRNAP EGY BUDAVÁRI ÉTTEREMBEN, MERT SZERINTÜK ÁRON ALUL ADJA KI AZ ÉTTERMET AZ ÖNKORMÁNYZAT.
AZ ÜLÕSZTRÁJK VÉGEZTÉVEL A TÜNTETÕK A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ VONULTAK, ÉS POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZT BÍRÁLTÁK.
GULYÁS MÁRTON: AZ ÜGYÉSZSÉG MA NEM ÜLDÖZI, HANEM FEDEZI A KÖZVAGYON RABLÓIT, CSAK ORBÁNÉK ÉS STRÓMANJAIK GYARAPODHATNAK.
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSSAL VÁLASZTANÁ KI A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓT A VÁLASZTÁSOKRA A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM.
ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓJÁN, SALGÓTARJÁNBAN.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK.
GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT.
BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AZ ALTUS-VEZÉRT TANÚKÉNT HALLGATJÁK MAJD MEG A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL.
KUDARCBA FULLADTAK A NÉMET KORMÁNYKOALÍCIÓS EGYEZTETÉSEK A CDU-CSU, A LIBERÁLIS FDP ÉS A ZÖLDEK KÖZÖTT.
HATALMAS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS VOLT HÉTFÕ HAJNALBAN A CSENDES-ÓCEÁNON, ÚJ-KALEDÓNIÁNÁL ÉS VANUATUNÁL, CUNAMIRIADÓT RENDELTEK EL.
A VÁRAKOZÁSOKKAL ELLENTÉTBEN NEM JELENTETTE BE LEMONDÁSÁT VASÁRNAP ESTI TELEVÍZIÓS BESZÉDÉBEN ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ÁLLAMFÕ.
A ZIMBABWEI KORMÁNYPÁRT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN HIVATALOSAN IS ELMOZDÍTOTTA MUGABÉT PÁRTELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL.
83 ÉVES KORÁBAN MEGHALT CHARLES MANSON HÍRHEDT AMERIKAI SOROZATGYILKOS.
FELOLDJÁK A MADÁRINFLUENZA MIATTI IMPORTTILALMAT A THAI HATÓSÁGOK MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN.
UKRÁN OKTATÁSI MINISZTER: NEM ZÁRJÁK BE A NEMZETISÉGI NYELVÛ ISKOLÁKAT, DE NÖVELIK AZ UKRÁN NYELVEN OKTATOTT TANTÁRGYAK SZÁMÁT.
HÁROM EMBERT MEGÖLT, MAJD ÖNMAGÁVAL IS VÉGZETT EGY FRANCIA RENDÕR EGY CSALÁDI KONFLIKTUS MIATT, A PÁRIZSHOZ KÖZELI SARCELLES-BEN.
SZAÚDI KÜLÜGYMINISZTER: RIJÁD SZEMBESZÁLL IRÁN "AGRESSZÍV" POLITIKÁJÁVAL.
SZÍRIÁRÓL TÁRGYALT A TÖRÖK, AZ OROSZ ÉS AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER ANTALYÁBAN.
HA TÖRVÉNYTELEN A PARANCS, AKKOR LEBESZÉLNÉ AZ AMERIKAI ELNÖKÖT A NUKLEÁRIS CSAPÁSRÓL JOHN HYTEN, A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELÕS TÁBORNOK - BBC.
A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁVAL FENYEGET A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET, HA A TRUMP-KORMÁNY BEZÁRATJA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELETÜKET.
AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY JAPÁN VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT.
LEGKEVESEBB 15-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY SEGÉLYOSZTÁS KÖZBEN KIALAKULT LÖKDÖSÕDÉSBEN MAROKKÓBAN.
TÖBBEN BENT ÉGTEK EGY KIGYULLADT LAKÓHÁZBAN PEKINGBEN, A 19 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KATASZTRÓFA OKA EGYELÕRE ISMERETLEN.
TÖBB MINT 30 EMBERT SZABADÍTOTT KI A KATONASÁG A TÁLIBOK FOGSÁGÁBÓL DÉL-AFGANISZTÁNBAN, 4 GYEREK ÉS 2 RENDÕR IS VOLT KÖZÖTTÜK.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 7-ES FÕÚTON, A RIGYÁCI ELÁGAZÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
FELBORULT EGY CEMENTSZÁLLÍTÓ TEHERGÉPKOCSI AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, CSAK A BELSÕ SÁV JÁRHATÓ.
47 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.
HALOTT CSECSEMÕT TALÁLTAK EGY NYÍREGYHÁZI TÁRSASHÁZ ELÕTT LÉVÕ KONTÉNER MELLETT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 54-ES FÕÚT 22-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ A 10-ES FÕÚTON, PILISBOROSJENÕ BELTERÜLETÉN.
LETÉRT A 7201-ES ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.