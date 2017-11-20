2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Műélet és műdrágaság?

Hír TV

2017. november 20., hétfő 09:00, frissítve: hétfő 09:02

Miért éri meg a világ egyik legdrágább városában élni? Tényleg műélet és műdrágaság jellemzi a nagyhercegséget? Szabó Kinga mesél luxemburgi tapasztalatairól.

A Magyar exodus november 16-i adása.

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