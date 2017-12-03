2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Dublini hétköznapok

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 22:55

Elfogadók, vidámak és hihetetlenül konzervatívok – a dublini hétköznapokról és az írekről Mórocz Ágnes mesél a Magyar exodus következő adásában.

A Magyar exodus november 30-i adása.

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ÍrországDublinMagyar exodus

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