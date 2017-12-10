REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - KIRÚGTA AZ EGYÜTT KARÁCSONY GERGELYT. VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER PÁRTELNÖK, EGYÜTT.
6.40 - LIGET-PROJEKT: VAN, AKI A FÁKAT, MÁS A HOZZÁÉRTÕ KRITIKÁT HIÁNYOLJA. VENDÉG: VÁRNAI LÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, CIVILZUGLÓ EGYESÜLET.
8.30 - A PERONON: SZANYI TIBOR SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ.
MEGBÁNTA KARÁCSONY GERGELY, HOGY A PÁRBESZÉD ÉS AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LETT DERÜLT KI EGY KISZIVÁROGTATOTT HANGFELVÉTELBÕL.
EGYÜTT: KARÁCSONYIG MEGÁLLAPODNA AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KOORDINÁCIÓRÓL.
PÁRBESZÉD: A KORMÁNY LEÉPÍTI A SZOCIÁLIS JOGOKAT, ÍGY A GAZDAGOK MÉG GAZDAGABBAK, A SZEGÉNYEK PEDIG MÉG SZEGÉNYEBBEK LESZNEK.
A KORMÁNYPÁRTI DALOS ATTILA NYERTE AZ IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST SOLYMÁRON.
TUZSON BENCE, FIDESZ: A NEMZETI KONZULTÁCIÓ RÉSZLEGES FELDOLGOZÁSI ADATAI ALAPJÁN A RÉSZTVEVÕK ELSÖPRÕ TÖBBSÉGE NEMET MONDOTT A SOROS-TERVRE.
MANCHESTERBEN ÉS EDINBURGH-BAN IS KONZULÁTUST NYIT A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A JÖVÕ ÉV ELEJÉN.
AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATI JAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI A KORKEDVEZMÉNYES SZOLGÁLATI NYUGDÍJAK ADÓMENTESSÉ TÉTELÉT.
FM: AZ UNIÓ ÉS A MAGYAR KORMÁNY 50-50 SZÁZALÉKOS FINANSZÍROZÁSÁBAN ÉVI 4,7 MILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁSHOZ JUT A MAGYAR MÉHÉSZETI ÁGAZAT.
AZ EUROBAROMÉTER FELMÉRÉSE SZERINT A MAGYAROK 86%-A ÚGY GONDOLJA, HOGY SZÉLESKÖRÛ PROBLÉMA A KORRUPCIÓ AZ ORSZÁGBAN.
BORBÉLY ALEXANDRA KAPTA A LEGJOBB NÕI FÕSZEREPLÕNEK JÁRÓ EURÓPAI FILMDÍJAT A TESTRÕL ÉS LÉLEKRÕL CÍMÛ FILMBEN NYÚJTOTT ALAKÍTÁSÁÉRT.
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK PUCZI BÉLA ROMA VEZETÕ TISZTELETÉRE BUDAPESTEN.
ARAB LIGA: "ERÕSZAKBA ÉS KÁOSZBA" TASZÍTHATJA A KÖZEL-KELETET DONALD TRUMP DÖNTÉSE JERUZSÁLEM AMERIKAI ELISMERÉSÉRÕL.
BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖK EURÓPÁT BÍRÁLTA KÖZLEMÉNYÉBEN AMIATT, HOGY ELÍTÉLTE DONALD TRUMPOT JERUZSÁLEM IZRAELI FÕVÁROSI STÁTUSZÁNAK ELISMERÉSÉÉRT.
AZ IZRAELI VÉDELMI MINISZTER SZERINT BOJKOTTÁLNI KELL AZOKNAK AZ ARAB KÖRZETEKNEK AZ ÜZLETEIT, AMELYEKBEN DONALD TRUMP SZAVAI MIATT LÁZONGANAK.
A PALESZTINOKNAK TEENDÕ BÁTOR GESZTUSOKRA SZÓLÍTOTTA FEL EMMANUEL MACRON BENJÁMIN NETANJAHUT, AKIVEL PÁRIZSBAN TÁRGYALT.
GYÚJTÓPALACKKAL DOBÁLTAK MEG EGY ZSINAGÓGÁT ÁLARCOSOK A SVÉDORSZÁGI GÖTEBORGBAN SZOMBATON KÉSÕ ESTE, SENKI SEM SÉRÜLT MEG.
TÍZEZREK VONULTAK AZ UTCÁRA TEL-AVIV BELVÁROSÁBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELVE.
LAKÓHÁZNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISREPÜLÕGÉP SAN DIEGÓBAN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, ÉS KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
BEJELENTETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTA SZERVEZET ELLENI, HÁROM ÉVE KEZDÕDÖTT HÁBORÚ VÉGÉT HAIDER AL-ABÁDI IRAKI KORMÁNYFÕ.
SPANYOLORSZÁG NÖVELI AZ AFGANISZTÁNBAN ÉS MALIBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK SZÁMÁT.
FELAVATTÁK A MAGYARORSZÁG SEGÍTSÉGÉVEL HELYREÁLLÍTOTT TEMPLOMOT A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA KÖZÉP-OLASZORSZÁGBAN.
KAVICSZÁTONYRA FUTOTT EGY ANGOL KOMP CALAIS FRANCIA KIKÖTÕVÁROSNÁL; A FEDÉLZETÉN LÉVÕ 313 UTASNAK NEM ESETT BAJA.
ANDREJ BABIS: AZ EU NE GYAKOROLJON NYOMÁST CSEHORSZÁGRA A BEVÁNDORLÁS KÉRDÉSÉBEN, MERT AZ A SZÉLSÕSÉGESEK MALMÁRA HAJTJA A VIZET.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY ÚTTESTEN ÁTKELÕ GYALOGOST A ZALA MEGYEI SÁRHIDÁN.
SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN, A VIII. KERÜLTBEN.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A CSONGRÁD MEGYEI SZATYMAZON.
AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS BUDAPESTEN A XVIII. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
A ZEBRÁN GÁZOLTAK HALÁLRA EGY GYALOGOST TATABÁNYÁN. A 49 ÉVES NÕT A MENTÕSÖK MÉG KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK, DE OTT BELEHALT A SÉRÜLÉSEIBE.
TÖBB MINT EGY KILÓ DROGOT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFINÉL AZ AUTÓJÁBAN A SOROKSÁRI ÚTON, AKI ÉPPEN A KORMÁNYRA BORULVA ALUDT A ZÖLD LÁMPÁNÁL.
A RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A ROMÁN FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT HAMIS ANGOL JOGOSÍTVÁNNYAL IGAZOLTA MAGÁT A NYÍRÁBRÁNYI HATÁRÁTKELÕHELYEN.