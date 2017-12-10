2017. december 10.,
vasárnap, Judit napja

Dilemma

Hír TV

2017. december 10., vasárnap 23:00

Érvek a maradás és érvek a visszaköltözés mellett. Az Észak-Írországban élő Farkas Tamás dilemmája a kinn tartózkodása alatt négytagúvá bővülő családja jövőjéről.

 

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