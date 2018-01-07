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Az oktatás jövője

Hír TV

2018. január 7., vasárnap 12:30

Milyen esélyei vannak a magyar diákoknak a digitalizált és automatizált világban? Felkészíti-e a tanulókat a jövő kihívásaira a magyar oktatási rendszer? Egy biztos: a negyedik ipari forradalom korában az innovatív és tudásalapú társadalmak lesznek sikeresek. Készen állunk a kihívásra?

Az Utópia január 4-i adása.

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