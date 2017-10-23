Ahol a munka egyben üdülés is

KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ ÉS KÖVÉR LÁSZLÓ, HÁZELNÖK JELENLÉTÉBEN FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT A KOSSUTH LAJOS TÉREN.
NYÍLT NAP A PARLAMENTBEN - 10 ÓRÁTÓL A CSALÁDOK MEGNÉZHETIK AZ ORSZÁGHÁZBAN A SZENT KORONÁT, A DÍSZLÉPCSÕHÁZAT ÉS A KUPOLACSARNOKOT IS.
BUDAPESTEN A CORVIN, A TABÁN, VALAMINT A KINO CAFÉ MOZIBAN 1956-OS JÁTÉK- ÉS DOKUMENTUMFILMEKET VETÍTENEK, A PROGRAMOK INGYENESEK.
VARGA MIHÁLY NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER: 1956-BAN IS KÍVÜLRÕL AKARTÁK MEGMONDANI, HOGY KIKKEL ÉLJÜNK EGYÜTT, MINT MOST.
A DK, AZ EGYÜTT, A LIBERÁLISOK, A PÁRBESZÉD A SZOLIDARITÁS ÉS A MOMA KÖZÖSEN KOSZORÚZOTT NAGY IMRE MÁRTÍR MINISZTERELNÖK FÕVÁROSI LAKÓHÁZÁNÁL.
KARÁCSONY GERGELY PÁRBESZÉD-KORMÁNYFÕJELÖLT: 1956 EGYIK LEGFONTOSABB ÜZENETE, HOGY NEM EGY IDEOLÓGIA, HANEM EGY NEMZET KÖZÖS ÜGYE VOLT.
SOLTÉSZ MIKLÓS EMMI-ÁLLAMTITKÁR: JELENLEGI SZABADSÁGUNKAT MÁSOK VÉRREL VÍVTÁK KI, ÉS AZT NEKÜNK ÕRIZNÜNK KELL!
KUNHALMI ÁGNES BUDAPESTI MSZP-ELNÖK: AZ ORBÁN-KORMÁNY UGYANOLYAN KORRUPT, MINT A SZTÁLINISTA REZSIM!
'56 AZ IGAZ ÜGYEK MELLETTI KIÁLLÁS JELKÉPE MONDTA SIMICSKÓ ISTVÁN A MÛEGYETEMEN RENDEZETT EMLÉKÜNNEPSÉGEN.
EGY MEGLINCSELT ÁVH-S KATONA KÉPÉVEL KÖSZÖNTÖTTE A FACEBOOKON AZ 56-OS FORRADALMAT A NEMZETI ÜNNEP ELÕTT SZANYI TIBOR MSZP-S EP-KÉPVISELÕ.
A KÉP ALÁ SZANYI AZT ÍRTA ÜNNEP KÖZELEDIK.
GULYÁS GERGELY FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: SZANYI MÉG MA IS A DIKTATÚRÁVAL VAN EGY ESZMEI KÖZÖSSÉGBEN.
LEMONDTA AZ OKTÓBER 23-RA MEGHIRDETETT TÜNTETÉST GULYÁS MÁRTON, A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AKTIVISTÁJA.
NÉMETH ZSOLT KKM-ÁLLAMTITKÁR: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS ÚGY GONDOLJA, HOGY MÓDOSÍTANI KELL AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYT.
KEDDTÕL A SZOLGÁLTATÓKNAK INGYENESEN KELL HÁLÓZATFÜGGETLENNÉ TENNIÜK AZOKAT A MOBILTELEFONOKAT, AMELYEKNEK LEJÁRT A HÛSÉGIDEJE.
AZ AUTONÓMIA BÕVÍTÉSÉRE SZAVAZTAK LOMBARDIÁBAN ÉS VENETÓBAN, MINDKÉT TARTOMÁNYBAN A SZAVAZÓK TÖBB MINT 90%-A TÁMOGATTA.
MILÁNÓBAN ÉS BERGAMÓBAN KEDDEN KORLÁTOZTÁK A JÁRMÛFORGALMAT A SZÁLLÓ POR TÚL MAGAS KONCENTRÁCIÓJA MIATT.
A SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER ÁLHÍRNEK MINÕSÍTETTE A KATALÓNIAI NÉPSZAVAZÁSKOR BRUTÁLIS RENDÕRI FELLÉPÉST MUTATÓ FELVÉTELEKET TELEGRAPH.
IZRAEL FEGYVEREKET ADOTT EL MIANMARNAK A ROHINGJA MUZULMÁN KISEBBSÉG ELLENI ETNIKAI TISZTOGATÓ KAMPÁNY IDEJÉN HÁÁREC.
ANDREJ BABIS KORMÁNYALAKÍTÁSSAL MEGBÍZOTT KORMÁNYFÕJELÖLT: CSEHORSZÁGNAK A V4-EN KÍVÜL IS PARTNEREKET KELL KERESNIE AZ EU-BAN.
AZ USA ÉS JAPÁN FOKOZNI FOGJA A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA - ÁLLAPODOTT MEG DONALD TRUMP ELNÖK ÉS A ABE SINZÓ JAPÁN KORMÁNYFÕ.
JAPÁN-SZERTE TÖBB TÍZEZER LAKOST SZÓLÍTOTTAK FEL LAKÓHELYE ELHAGYÁSÁRA A LAN TÁJFUN MIATT.
AZ ÍTÉLETIDÕ KÖVETKEZTÉBEN KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE JAPÁNBAN.
AZ ISZLÁM ÁLLAM FEGYVERESEI LEGKEVESEBB 128 CIVILT ÖLTEK MEG A SZÍRIAI EL-KARJATEIN VÁROSBAN, MIELÕTT A KORMÁNYERÕK KIÛZTÉK ÕKET ONNAN.
8 EMBER ELLEN INDULT ELJÁRÁS FRANCIAORSZÁGBAN POLITIKUSOK ÉS MECSETEK ELLENI MERÉNYLETTERVEK MIATT.
JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT AZ ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN.
A VENEZUELAI PÜSPÖK ÉLESEN BÍRÁLTA A NEMRÉG TARTOTT KORMÁNYZÓVÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT SZORGALMAZOTT.
MEGERÕSÖDÖTT A FÉLIDÕS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON AZ ARGENTIN KORMÁNYKOALÍCIÓ, 23 TARTOMÁNYBÓL 15-BEN GYÕZELEMRE ÁLL.
EGY AUTÓ ÉS EGY AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, BALATONKERESZTÚR TÉRSÉGÉBEN, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON.
110 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 65-öS FÕÚTON FELSÕNÁNA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 84-ES FÕÚTON LESENCETOMAJ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
BUDAPESTRE VONATKOZÓAN HÉTFÕRE PIROS FOKOZATÚ ESÕRIADÓT ADTAK KI, 50 MM-NÉL IS TÖBB ESÕ ESHET.