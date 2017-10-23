Ahol a munka egyben üdülés is

2017. október 23.,
hétfő, Gyöngyi napja

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Hír TV

2017. október 23., hétfő 11:45

Mi vonzza a magyar vendéglátósokat Stájerországba? A Magyar exodus adásában a gyulai Szabó Zoltán mesél tapasztalatairól.

A Magyar exodus október 19-i adása.

Magyar exodus

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