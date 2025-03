Lelátó - Történelmet írt a férfi váltó Kínában + videó

Lelátó - „Harcolni fogunk, hogy bebizonyosodjon az igazság” – exkluzív interjú Kenderesi Tamással + videó

Adásunk egy témával, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes sportolónk doppingügyével foglalkozik. A sportember a közelmúltban született ítélet után a HírTV-t tisztelte meg azzal, hogy elmondja, mi játszódik le benne, továbbá most láthatják először azokat a bizonyítékokat, amelyekre ügyvédje és Kenderesi Tamás is hivatkozott, amíg ügyében az első- és másodfokú ítélet is lezajlott.