Lelátó - Megremegett a Fradi, de a Paks állva maradt: váratlan fordulat jött a magyar fociban + videó

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Megkezdődött a parlamenti ülésszak, és Orbán Viktor rögtön ledobta a bombát! - Üzent a fegyveres politikusoknak + videó

Most lett elegük a hollandoknak a migrációból + videó

Megfagyott a levegő az ülésteremben – Semjén Zsolt a leghatározottabban visszautasította a rágalomhadjáratot + videó

Tusk szerint ha a NATO áldását adja rá, Lengyelország belép a háborúba az oroszok ellen

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza Párt fegyvermániás alelnöke nyíltan fenyegetőzött, és most kiderült, a szavai mellé tetteket is társít: fegyverrel járt politikai rendezvényekre. A miniszterelnök is felemelte a szavát a politikai erőszak ellen.

A gyűlölet ellen tüntetnek, miközben az egész ellenzéki politika a hazudozásról, a hergelésről és a gyűlöletkeltésről szól.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Lelátó - Kós Hubert, Piros Zsombor és a magyar válogatott is főszerepben – indul a sport hétfő + videó Ezúttal is a legnagyobb magyar sportsikerekkel és a legfényesebb csillagokkal jelentkezünk. Vendégünk lesz Kós Hubert olimpiai bajnok úszó, Bardóczky Kornél Davis-kupa kapitány és a hétvége hőse, Piros Zsombor. Előtte azonban kielemezzük a futballválogatott vb-selejtezőjét, és megnézzük, mire mentek kéziseink a Bajnokok Ligájában.

Lelátó - Hiába a kétgólos előny, döntetlen Dublinban + videó Drámai fordulat Dublintól: a magyarok kétgólos előnnyel álmodoztak a győzelemről, de az írek a 93. percben egyenlítettek – vajon mi jöhet a visszavágón?